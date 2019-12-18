Китай и Россия передали в Совбез ООН проект резолюции по КНДР

В документ, предложенный на рассмотрение Москвой и Пекином, включена основная задача участников процесса - денуклеаризация Корейского полуострова; выполнить её предлагается в шестистороннем формате, весомую роль в котором играет соглашение Пхеньяна с Вашингтоном.