Китай и Россия передали в Совбез ООН проект резолюции по КНДР

МОСКВА, 18 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Проект резолюции, призывающий США и Северную Корею продолжить диалог и восстановить шестисторонние переговоры, передан во вторник в Совбез ООН.
В документ, предложенный на рассмотрение Москвой и Пекином, включена основная задача участников процесса - денуклеаризация Корейского полуострова; выполнить её предлагается в шестистороннем формате, весомую роль в котором играет соглашение Пхеньяна с Вашингтоном.
Резолюция также предусматривает ослабление санкций в отношении Северной Кореи при условии соблюдения ей прочих условий этого документа.