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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-18T12:41+0300
https://ria.ru/20191218/1562525539.html
Китай и Россия передали в Совбез ООН проект резолюции по КНДР
https://cdn23.img.ria.ru/images/149294/66/1492946607_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_8cad7de5a6a7c1c2a498b1503bc40763.jpg
РИА Новости

Китай и Россия передали в Совбез ООН проект резолюции по КНДР

12:41 18.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США
Штаб-квартира Организации объединенных наций в Нью-Йорке, США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Проект резолюции, призывающий США и Северную Корею продолжить диалог и восстановить шестисторонние переговоры, передан во вторник в Совбез ООН.
В документ, предложенный на рассмотрение Москвой и Пекином, включена основная задача участников процесса - денуклеаризация Корейского полуострова; выполнить её предлагается в шестистороннем формате, весомую роль в котором играет соглашение Пхеньяна с Вашингтоном.
Резолюция также предусматривает ослабление санкций в отношении Северной Кореи при условии соблюдения ей прочих условий этого документа.
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Россия-Китай: ГлавноеСовет Безопасности ООНКНДРВ мире
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