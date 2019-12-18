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Дом Кучина в Туле восстановят к лету 2020 года
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РИА Новости

Дом Кучина в Туле восстановят к лету 2020 года

12:41 18.12.2019
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© Анастасия КончаковскаяДом купца Кучина в Туле
Дом купца Кучина в Туле
© Анастасия Кончаковская
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Дом купца Кучина в Туле восстановят в рамках подготовки города к празднованию 500-летия Тульского кремля.
В настоящее время продолжаются ремонтно-реставрационные работы на объекте. Начато возведение недостающих стен, затем строители приступят к кровельным работам, а весной начнется восстановление лепнины. Ожидается, что обновленное здание предстанет перед туляками летом 2020 года.
Первоначально планировалось, что ремонт завершится в августе 2020-го, но подрядчик обещает закончить на несколько недель раньше. Для этого сейчас рабочие трудятся без выходных в дневную и ночную смены, сообщается на сайте Тульского кремля.
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500-летие Тульского кремляТула
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