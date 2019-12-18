Дом Кучина в Туле восстановят к лету 2020 года

В настоящее время продолжаются ремонтно-реставрационные работы на объекте. Начато возведение недостающих стен, затем строители приступят к кровельным работам, а весной начнется восстановление лепнины. Ожидается, что обновленное здание предстанет перед туляками летом 2020 года.

Первоначально планировалось, что ремонт завершится в августе 2020-го, но подрядчик обещает закончить на несколько недель раньше. Для этого сейчас рабочие трудятся без выходных в дневную и ночную смены, сообщается на сайте Тульского кремля.