Объемы незаконных рубок леса на Вологодчине сократились на треть

"В результате наших совместных усилий, благодаря реализации комплекса совместных с управлением МВД России по Вологодской области и деятельности государственных лесных инспекторов, нам удалось добиться заметного улучшения ситуации на территории региона. Так, количество незаконных рубок леса снизилось на 32% - с 334 до 229. Также сократился объем незаконной вырубки на 60% с 38 до 15 тысяч кубометров и суммы причиненного ущерба на 65% -с 391,8 миллионов рублей до 135,5 миллионов рублей", - отметил Глазков.