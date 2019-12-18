Объемы незаконных рубок леса на Вологодчине сократились на треть

ВОЛОГДА, 18 дек – РИА Новости. Количество незаконных рубок леса на территории Вологодской области снизилось на треть по состоянию на 1 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Тема борьбы с лесонарушениями и хищениями древесины обсуждалась на заседании областной межведомственной комиссии под председательством заместителя губернатора области Михаила Глазкова. В обсуждении приняли участие представители департамента лесного комплекса области, руководители подразделений областных структур МВД, ФСИН, ФССП, налоговых органов, Гостехнадзора и прокуратуры.
"В результате наших совместных усилий, благодаря реализации комплекса совместных с управлением МВД России по Вологодской области и деятельности государственных лесных инспекторов, нам удалось добиться заметного улучшения ситуации на территории региона. Так, количество незаконных рубок леса снизилось на 32% - с 334 до 229. Также сократился объем незаконной вырубки на 60% с 38 до 15 тысяч кубометров и суммы причиненного ущерба на 65% -с 391,8 миллионов рублей до 135,5 миллионов рублей", - отметил Глазков.
Он добавил, что снижение числа и объема незаконных рубок произошло в Бабаевском, Бабушкинском, Вожегодском, Вологодском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Чагодощенском и Череповецком районах. В тоже время, ухудшилась обстановка Вытегорском и Междуреченском районах, где отмечается увеличение их количества, объема и причиненного ущерба.
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