Чистая механика: в регионах внедряют новые способы лечения инсульта

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В омском кардиологическом диспансере спасли от инвалидности и паралича 88-летнего пациента, перенесшего инсульт. Врачи провели уникальную операцию с использованием технологии механического удаления тромба из сосудов головного мозга.

Пожилому человеку стало плохо в семь утра после пробуждения, он почувствовал слабость и онемение левой половины тела. Родственники незамедлительно вызвали скорую помощь. В кардиологическом диспансере компьютерная томография показала нарушение мозгового кровообращения. Через крупную бедренную артерию к тромбу в головном мозге пациента провели специальный инструмент и извлекли тромб, восстановив кровоснабжение. Операция продолжалась чуть больше часа и проходила под контролем рентгена, без наркоза, под местной анестезией.

Сразу же после хирургического вмешательства у пациента нормализовалось движение конечностей, исчезли неврологические дефекты. В удовлетворительном состоянии мужчину поместили в палату реанимации и интенсивной терапии под наблюдение. Вскоре пациент сможет вернуться к обычной жизни, сообщается на портале правительства Омской области.

"Сейчас благодаря новому оборудованию — современному ангиографу — проводить такие вмешательства стало возможным. Существует большая потребность в таких операциях, к нам поступает огромное количество пациентов с инсультами. Врачи нашего диспансера прошли обучение и стажировку по данному хирургическому вмешательству в Санкт-Петербурге. Мы надеемся, что нам удастся в полном объеме внедрить эту методику и оказывать высокотехнологичную помощь", — прокомментировал Александр Иванов, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения кардиодиспансера.