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2019-12-18T14:52+0300
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Чистая механика: в регионах внедряют новые способы лечения инсульта
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РИА Новости

Чистая механика: в регионах внедряют новые способы лечения инсульта

12:32 18.12.2019 (обновлено: 14:52 18.12.2019)
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© РИА Новости / Николай Хижняк Хирурги перед началом операции
 Хирурги перед началом операции
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. В омском кардиологическом диспансере спасли от инвалидности и паралича 88-летнего пациента, перенесшего инсульт. Врачи провели уникальную операцию с использованием технологии механического удаления тромба из сосудов головного мозга.
Пожилому человеку стало плохо в семь утра после пробуждения, он почувствовал слабость и онемение левой половины тела. Родственники незамедлительно вызвали скорую помощь. В кардиологическом диспансере компьютерная томография показала нарушение мозгового кровообращения. Через крупную бедренную артерию к тромбу в головном мозге пациента провели специальный инструмент и извлекли тромб, восстановив кровоснабжение. Операция продолжалась чуть больше часа и проходила под контролем рентгена, без наркоза, под местной анестезией.
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Сразу же после хирургического вмешательства у пациента нормализовалось движение конечностей, исчезли неврологические дефекты. В удовлетворительном состоянии мужчину поместили в палату реанимации и интенсивной терапии под наблюдение. Вскоре пациент сможет вернуться к обычной жизни, сообщается на портале правительства Омской области.
"Сейчас благодаря новому оборудованию — современному ангиографу — проводить такие вмешательства стало возможным. Существует большая потребность в таких операциях, к нам поступает огромное количество пациентов с инсультами. Врачи нашего диспансера прошли обучение и стажировку по данному хирургическому вмешательству в Санкт-Петербурге. Мы надеемся, что нам удастся в полном объеме внедрить эту методику и оказывать высокотехнологичную помощь", — прокомментировал Александр Иванов, заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения кардиодиспансера.
Обычно лечение пациентов с острым инсультом проходит с помощью капельниц и лекарств, растворяющих тромбы, которые закупорили крупные артерии головного мозга. В России первые операции по их извлечению с помощью специальных устройств начали проводиться в 2015 году. Эта методика применяется к тем пациентам, которые ранее в 80 процентах случаев погибали или оставались глубокими инвалидами. Сейчас эндоваскулярное лечение позволяет вернуть людей к жизни прямо на операционном столе.
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