Московский театр танца "Гжель" с триумфом выступил на Хайнане

Традиционно тепло китайская публика встретила русскую хореографию. Сплясали "Яблочко", "Барыню", "Ланце", показали постановку на любимую в Китае мелодию "Подмосковные вечера" и с десяток других номеров.

Российские артисты побывали на острове в рамках Недели российской культуры. Её участником также стала, к примеру, Академия художеств имени И. Е. Репина - показали 30 пейзажей российской природы.