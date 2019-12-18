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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2019-12-18T12:27+0300
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Московский театр танца "Гжель" с триумфом выступил на Хайнане
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РИА Новости

Московский театр танца "Гжель" с триумфом выступил на Хайнане

12:27 18.12.2019
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CC BY 3.0 / Huangdan2060 / Город Санья в провинции Хайнань
Город Санья в провинции Хайнань
CC BY 3.0 / Huangdan2060 /
МОСКВА, 18 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Овациями завершились гастроли Московского государственного театра танца "Гжель" на Хайнане.
Традиционно тепло китайская публика встретила русскую хореографию. Сплясали "Яблочко", "Барыню", "Ланце", показали постановку на любимую в Китае мелодию "Подмосковные вечера" и с десяток других номеров.
Российские артисты побывали на острове в рамках Недели российской культуры. Её участником также стала, к примеру, Академия художеств имени И. Е. Репина - показали 30 пейзажей российской природы.
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Россия-Китай: ГлавноеХайнаньКитай
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