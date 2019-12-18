Япония хочет удвоить число взаимных визитов с Россией

"В сотрудничестве с министром (экономического развития РФ Максимом) Орешкиным буду стремиться взять целевой показатель: к 2023 году удвоить количество взаимных визитов в Японию и Россию, 400 тысяч человек в год", - заявил он на заседании российско-японской межправительственной комиссии.