Япония хочет удвоить число взаимных визитов с Россией

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Япония надеется увеличить количество взаимных визитов с Россией и довести его до 400 тысяч человек в год к 2023 году, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
"В сотрудничестве с министром (экономического развития РФ Максимом) Орешкиным буду стремиться взять целевой показатель: к 2023 году удвоить количество взаимных визитов в Японию и Россию, 400 тысяч человек в год", - заявил он на заседании российско-японской межправительственной комиссии.
Министр напомнил, что в 2020 году начнется год региональных обменов России и Японии.