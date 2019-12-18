Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T12:26+0300
https://ria.ru/20191218/1562524310.html
Япония хочет удвоить число взаимных визитов с Россией
https://cdn24.img.ria.ru/images/151675/18/1516751890_0:91:3317:1957_1036x0_80_0_0_d4481779454df3ba059ece3bf97108ff.jpg
РИА Новости

Япония хочет удвоить число взаимных визитов с Россией

12:26 18.12.2019
220
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРайон Минато и Радужный мост в Токио
Район Минато и Радужный мост в Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Район Минато и Радужный мост в Токио. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Япония надеется увеличить количество взаимных визитов с Россией и довести его до 400 тысяч человек в год к 2023 году, заявил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
"В сотрудничестве с министром (экономического развития РФ Максимом) Орешкиным буду стремиться взять целевой показатель: к 2023 году удвоить количество взаимных визитов в Японию и Россию, 400 тысяч человек в год", - заявил он на заседании российско-японской межправительственной комиссии.
Министр напомнил, что в 2020 году начнется год региональных обменов России и Японии.
Генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Кадзухиро Куно
25 ноября, 09:05
Россия и Япония заинтересованы друг в друге, заявил генконсул Куно
210005
Обсудить 0
Тосимицу МотэгиЯпонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Первый авианосец собственного производства КНР
ВМС Китая объяснили, почему новый авианосец назвали "Шаньдун"
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин и глава МИД Японии обсудили сотрудничество в технологиях
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров встретится с главой МИД Японии 19 декабря
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков рассказал о работе с Белоруссией по "дорожным картам"
Газоизмерительная станция
СМИ: "Газпром" хочет построить газохимический комплекс на Ямале
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани
Секретарь СБ Ирана поблагодарил Россию за позицию по ядерной сделке
Автозаправочная станция Укранафта в Киеве
"Укрнафта" сообщила о победе в споре с Россией в швейцарском суде
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И
Лавров провел телефонные переговоры с главой МИД Китая
Задержанные японские суда в Южно-Курильске
В ФСБ объяснили задержание японских рыболовецких судов
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт рассказал о целях санкций США против "Северного потока — 2"
Встреча начальника Генерального штаба ВС РФ – первого заместителя министра обороны Валерия Герасимова с представителями военно-­дипломатического корпуса
Российскую систему предупреждения о ракетном нападении назвали "Купол"
Электрический двигатель на высокотемпературных сверхпроводниках
В России провели испытания мощного электродвигателя для аэротакси
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
СК попросил "закрыть" процесс по делу об арсенале в доме под Гатчиной
Сотрудники полиции используют слезоточивый газ против участников акции протеста против земельной реформы возле здания Верховной рады в Киеве. 17 декабря 2019
Украинский генерал заявил об угрозе третьего Майдана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
Лента новостейМолния