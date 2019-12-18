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Глава Якутии сделал 31 декабря выходным для бюджетников
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РИА Новости

Глава Якутии сделал 31 декабря выходным для бюджетников

12:22 18.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 18 дек - РИА Новости. Последний день 2019 года будет выходным для работников бюджетных организаций Якутии, сообщил в своем микроблоге в Twitter глава региона Айсен Николаев.
"По многочисленным просьбам жителей Якутии подписал указ о переносе выходного дня 28 декабря на 31 декабря для работников организаций, финансируемых из республиканского бюджета", - сообщает Николаев.
Количество регионов РФ, где последний день года стал выходным, уже превысило два десятка.
В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
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Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.
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Новый год—2020Айсен НиколаевЯкутияОбщество
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