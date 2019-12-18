Глава Якутии сделал 31 декабря выходным для бюджетников

ХАБАРОВСК, 18 дек - РИА Новости. Последний день 2019 года будет выходным для работников бюджетных организаций Последний день 2019 года будет выходным для работников бюджетных организаций Якутии , сообщил в своем микроблоге в Twitter глава региона Айсен Николаев.

"По многочисленным просьбам жителей Якутии подписал указ о переносе выходного дня 28 декабря на 31 декабря для работников организаций, финансируемых из республиканского бюджета", - сообщает Николаев.

Количество регионов РФ, где последний день года стал выходным, уже превысило два десятка.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.