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Карачаево-Черкесская Республика
2019-12-18T12:24+0300
https://ria.ru/20191218/1562523734.html
Темрезов: в столице КЧР в 2020 году отремонтируют 10 км дорог
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РИА Новости

Темрезов: в столице КЧР в 2020 году отремонтируют 10 км дорог

12:20 18.12.2019 (обновлено: 12:24 18.12.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой Главы и правительства КЧРТемрезов: в столице КЧР в 2020 году отремонтируют 10 км дорог
Темрезов: в столице КЧР в 2020 году отремонтируют 10 км дорог
© Фото : предоставлено пресс-службой Главы и правительства КЧР
ЧЕКРЕССК, 18 дек – РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии в 2020 году отремонтируют свыше 10 километров дорог, сообщил на своей странице в сети Инстаграм глава КЧР Рашид Темрезов.
Глава региона отметил, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Черкесске в этом году отремонтированы 12 участков дорог общей протяженностью более 9 киломептров - в первую очередь, центральные улицы и проспекты, подъезды к социально значимым объектам.
"В предстоящем году работу в этом направлении усилим. В 2020 году в Черкесске отремонтируют 17 участков автомобильных дорог - 10,8 километров"¸ - написал глава КЧР.
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид Темрезов
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