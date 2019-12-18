Темрезов: в столице КЧР в 2020 году отремонтируют 10 км дорог

Глава региона отметил, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Черкесске в этом году отремонтированы 12 участков дорог общей протяженностью более 9 киломептров - в первую очередь, центральные улицы и проспекты, подъезды к социально значимым объектам.