Темрезов: в столице КЧР в 2020 году отремонтируют 10 км дорог

ЧЕКРЕССК, 18 дек – РИА Новости. В столице Карачаево-Черкесии в 2020 году отремонтируют свыше 10 километров дорог, сообщил на своей странице в сети Инстаграм глава КЧР Рашид Темрезов.
Глава региона отметил, что в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Черкесске в этом году отремонтированы 12 участков дорог общей протяженностью более 9 киломептров - в первую очередь, центральные улицы и проспекты, подъезды к социально значимым объектам.
"В предстоящем году работу в этом направлении усилим. В 2020 году в Черкесске отремонтируют 17 участков автомобильных дорог - 10,8 километров"¸ - написал глава КЧР.