Круглый стол о ситуации в Ливии после начала боев за Триполи

Участники:
- ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ;
- научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей ЧУПРЫГИН.
12 декабря командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения за столицу страны — Триполи. 16 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился отправить военных и технику в Ливию для помощи международно признанному правительству национального согласия Фаиза ас-Сараджа, с которым он подписал ранее соглашение о военном сотрудничестве. В свою очередь, президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси заявил, что его страна продолжит поддерживать ЛНА Халифы Хафтара и предостерег от попыток установить "контроль над Ливией".
Насколько серьезны угрозы Хафтара – или же очередное "решающее наступление" закончится ничем, как и предыдущие? Чем грозит повышение градуса напряженности между Турцией и поддерживающими Хафтара странами региона, в частности, Египтом и ОАЭ? Велика ли вероятность перерастания ливийского кризиса в региональный конфликт? Насколько обоснованы обвинения в адрес России в том, что она вмешивается в ливийский конфликт, поддерживая Хафтара?
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- ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ;
- научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей ЧУПРЫГИН.
12 декабря командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения за столицу страны — Триполи. 16 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился отправить военных и технику в Ливию для помощи международно признанному правительству национального согласия Фаиза ас-Сараджа, с которым он подписал ранее соглашение о военном сотрудничестве. В свою очередь, президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси заявил, что его страна продолжит поддерживать ЛНА Халифы Хафтара и предостерег от попыток установить "контроль над Ливией".
Насколько серьезны угрозы Хафтара – или же очередное "решающее наступление" закончится ничем, как и предыдущие? Чем грозит повышение градуса напряженности между Турцией и поддерживающими Хафтара странами региона, в частности, Египтом и ОАЭ? Велика ли вероятность перерастания ливийского кризиса в региональный конфликт? Насколько обоснованы обвинения в адрес России в том, что она вмешивается в ливийский конфликт, поддерживая Хафтара?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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