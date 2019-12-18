Круглый стол о ситуации в Ливии после начала боев за Триполи

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20 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол в связи с угрозой новой войны в Ливии и ростом напряженности в регионе.