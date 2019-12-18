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Круглый стол о ситуации в Ливии после начала боев за Триполи
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РИА Новости

Круглый стол о ситуации в Ливии после начала боев за Триполи

12:16 18.12.2019 (обновлено: 12:19 18.12.2019)
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20 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол в связи с угрозой новой войны в Ливии и ростом напряженности в регионе.
Участники:
- ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Борис ДОЛГОВ;
- научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, эксперт РСМД Григорий ЛУКЬЯНОВ;
- старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей ЧУПРЫГИН.

12 декабря командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения за столицу страны — Триполи. 16 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган распорядился отправить военных и технику в Ливию для помощи международно признанному правительству национального согласия Фаиза ас-Сараджа, с которым он подписал ранее соглашение о военном сотрудничестве. В свою очередь, президент Египта Абдель Фаттах аль-Сиси заявил, что его страна продолжит поддерживать ЛНА Халифы Хафтара и предостерег от попыток установить "контроль над Ливией".
Насколько серьезны угрозы Хафтара – или же очередное "решающее наступление" закончится ничем, как и предыдущие? Чем грозит повышение градуса напряженности между Турцией и поддерживающими Хафтара странами региона, в частности, Египтом и ОАЭ? Велика ли вероятность перерастания ливийского кризиса в региональный конфликт? Насколько обоснованы обвинения в адрес России в том, что она вмешивается в ливийский конфликт, поддерживая Хафтара?

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