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СК начал проверку после гибели человека при пожаре на руднике в Якутии
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РИА Новости

СК начал проверку после гибели человека при пожаре на руднике в Якутии

12:13 18.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ХАБАРОВСК, 18 дек - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели работника во время пожара на золотодобывающем предприятии в Олекминском районе Якутии, сообщает в среду СУСК по региону.
Ранее сообщалось, что в воскресенье 15 декабря на золотодобывающем руднике "Гросс" произошло возгорание плавильной установки. В результате пожара огнем повреждена установка на площади 56 квадратных метров. Есть погибший и пострадавший.
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"Следственным отделом по Олекминскому району СУСК России по республике Саха (Якутия) проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины при тушении пожара в помещении золотодобывающего предприятия в Олекминском районе… По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
По информации следствия, 15 декабря днем в помещении плавильного отделения при запуске жидкотопливной горелки плавильной печи произошло воспламенение дизельного топлива. В момент возгорания в помещении находились три сотрудника предприятия.
"Жертвой пожара стал 43-летний работник плавильного отделения. Кроме этого, в пожаре пострадал 39-летний сотрудник, который с термическими ожогами лица и кистей рук доставлен в медицинское учреждение. Третий сотрудник не пострадал", - говорится в сообщении.
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Следственный комитет РФЯкутияПроисшествия
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