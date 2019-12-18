СК начал проверку после гибели человека при пожаре на руднике в Якутии

ХАБАРОВСК, 18 дек - РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства гибели работника во время пожара на золотодобывающем предприятии в Олекминском районе Следствие выясняет обстоятельства гибели работника во время пожара на золотодобывающем предприятии в Олекминском районе Якутии , сообщает в среду СУСК по региону.

Ранее сообщалось, что в воскресенье 15 декабря на золотодобывающем руднике "Гросс" произошло возгорание плавильной установки. В результате пожара огнем повреждена установка на площади 56 квадратных метров. Есть погибший и пострадавший.

"Следственным отделом по Олекминскому району СУСК России по республике Саха (Якутия) проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины при тушении пожара в помещении золотодобывающего предприятия в Олекминском районе… По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

По информации следствия, 15 декабря днем в помещении плавильного отделения при запуске жидкотопливной горелки плавильной печи произошло воспламенение дизельного топлива. В момент возгорания в помещении находились три сотрудника предприятия.