Экипаж арестованного в Сингапуре судна обеспечен питанием и водой

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Экипаж арестованного в Сингапуре судна "Севастополь" российской судоходной компании "Гудзон" обеспечен продовольствием и водой, топливо поставляется своевременно, сообщили РИА Новости в посольстве России в Экипаж арестованного в Сингапуре судна "Севастополь" российской судоходной компании "Гудзон" обеспечен продовольствием и водой, топливо поставляется своевременно, сообщили РИА Новости в посольстве России в Сингапуре

"Новых обращений от экипажа теплохода "Севастополь" в адрес посольства не поступало. По словам капитана судна, экипаж обеспечен продовольствием и водой, топливо поставляется своевременно. Продолжаем следить за ситуацией, находимся в постоянном контакте с российскими моряками", - отметили в посольстве.

США в августе 2018 года внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море. Компания опровергает данные о причастности к этим поставкам.