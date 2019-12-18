Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T11:52+0300
https://ria.ru/20191218/1562522217.html
Экипаж арестованного в Сингапуре судна обеспечен питанием и водой
https://cdn23.img.ria.ru/images/152967/76/1529677676_222:0:1267:588_1036x0_80_0_0_8a0e9d5fc52fe26f2fcdd4e765a8ff13.jpg
РИА Новости

Экипаж арестованного в Сингапуре судна обеспечен питанием и водой

11:52 18.12.2019
104
© Фото : Судоходная компания "Гудзон"Многоцелевое грузовое судно "Севастополь"
Многоцелевое грузовое судно Севастополь
© Фото : Судоходная компания "Гудзон"
Многоцелевое грузовое судно "Севастополь". Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Экипаж арестованного в Сингапуре судна "Севастополь" российской судоходной компании "Гудзон" обеспечен продовольствием и водой, топливо поставляется своевременно, сообщили РИА Новости в посольстве России в Сингапуре.
"Новых обращений от экипажа теплохода "Севастополь" в адрес посольства не поступало. По словам капитана судна, экипаж обеспечен продовольствием и водой, топливо поставляется своевременно. Продолжаем следить за ситуацией, находимся в постоянном контакте с российскими моряками", - отметили в посольстве.
Многоцелевое грузовое судно Севастополь
Вчера, 11:51
Суд в Сингапуре, предварительно, взыскал долг c компании "Гудзон"
США в августе 2018 года внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море. Компания опровергает данные о причастности к этим поставкам.
Ранее в "Гудзоне" сообщили, что власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его. Долг образовался во время простоя в Сингапуре судна, которое компания не могла отремонтировать, так как местные компании отказывались это делать из-за боязни вторичных санкций.
Сингапур
Вчера, 06:17
"Гудзон" ждет помощи России в деле с конфискованным в Сингапуре судном
101002
Обсудить 0
Сингапур (страна)РоссияВ мире
Рекомендуем
Многоцелевое грузовое судно Севастополь
Суд в Сингапуре, предварительно, взыскал долг c компании "Гудзон"
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
Число пострадавших на таджико-киргизской границе возросло до шести
Жители Чернухино и ополченцы ЛНР
МИД прокомментировал украинский закон об особом статусе Донбасса
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме сравнили Украину с идущим под откос поездом
Первый авианосец собственного производства КНР
ВМС Китая объяснили, почему новый авианосец назвали "Шаньдун"
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись почти 780 беженцев из Иордании и Ливана
Новые автомобили
Цены на новые автомобили в России за пять лет выросли в полтора раза
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Крыму оценили планы Зеленского по Севастополю
Логотип мессенджера WhatsApp
Эксперты помогли устранить опасную уязвимость в WhatsApp
Зал судебных заседаний
В Саратове суд заочно арестовал судью, заподозренную в коррупции
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Россия зафиксировала 45 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
Полиция Греции освободила три здания, незаконно занятые анархистами
Рабочие Выборгского судостроительного завода в Ленинградской области готовят к спуску на воду гидрографический катер-катамаран Михаил Казанский
В Новороссийске начнутся испытания двух гидрографических катеров
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
ИГ* готовит плацдарм для вторжения в Центральную Азию, заявил Патрушев
Запуск новогоднего поезда Московского метрополитена
Часы обратного отсчета до Нового года установили в метро Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
Лента новостейМолния