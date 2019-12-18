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Суд в Сингапуре, предварительно, взыскал долг c компании "Гудзон"
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РИА Новости

Суд в Сингапуре, предварительно, взыскал долг c компании "Гудзон"

11:51 18.12.2019
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© Фото : Судоходная компания "Гудзон"Многоцелевое грузовое судно "Севастополь"
Многоцелевое грузовое судно Севастополь
© Фото : Судоходная компания "Гудзон"
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Суд в Сингапуре, предварительно, решил взыскать долг свыше 1 миллиона долларов c российской судоходной компании "Гудзон", решение может быть обжаловано ответчиком, сообщили РИА Новости в посольстве России в Сингапуре.
"Семнадцатого декабря текущего года в Сингапуре состоялось судебное заседание по иску компании Kingstate Maritime Agency к ООО "Судоходная Компания "Гудзон" о взыскании задолженности свыше 1 миллиона долларов США. По информации юристов сингапурской стороны, ответчик своих представителей на него не направил. По предварительным данным, полученным из суда, решение было вынесено в пользу истца", - отметили в посольстве.
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Представитель дипведомства добавил, что постановление может быть обжаловано ответчиком в установленном местным законодательством порядке.
Ранее в "Гудзоне" сообщили, что власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его. Долг образовался во время простоя в Сингапуре судна, которое компания не могла отремонтировать, так как местные компании отказывались это делать из-за боязни вторичных санкций.
Заместитель гендиректора компании по управлению флотом Олег Аникин ранее со ссылкой на информацию диппредставительства сообщил РИА Новости, что суд признал за Сингапуром право отобрать "Севастополь", и что руководитель "Гудзона" намерен обратиться к правительству РФ за помощью по поводу решения суда. По его данным, рыночная стоимость судна "Севастополь" - от 2,5 до 4 миллионов долларов.
США в августе 2018 года внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе судоходную компанию "Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море. Компания опровергает данные о причастности к этим поставкам.
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