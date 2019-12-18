Суд в Сингапуре, предварительно, взыскал долг c компании "Гудзон"

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Суд в Суд в Сингапуре , предварительно, решил взыскать долг свыше 1 миллиона долларов c российской судоходной компании "Гудзон", решение может быть обжаловано ответчиком, сообщили РИА Новости в посольстве России в Сингапуре.

"Семнадцатого декабря текущего года в Сингапуре состоялось судебное заседание по иску компании Kingstate Maritime Agency к ООО "Судоходная Компания "Гудзон" о взыскании задолженности свыше 1 миллиона долларов США. По информации юристов сингапурской стороны, ответчик своих представителей на него не направил. По предварительным данным, полученным из суда, решение было вынесено в пользу истца", - отметили в посольстве.

Представитель дипведомства добавил, что постановление может быть обжаловано ответчиком в установленном местным законодательством порядке.

Ранее в "Гудзоне" сообщили, что власти порта Сингапура арестовали за долги попавшее под американские санкции российское судно "Севастополь" и хотят добиться через суд разрешения продать его. Долг образовался во время простоя в Сингапуре судна, которое компания не могла отремонтировать, так как местные компании отказывались это делать из-за боязни вторичных санкций.

Заместитель гендиректора компании по управлению флотом Олег Аникин ранее со ссылкой на информацию диппредставительства сообщил РИА Новости, что суд признал за Сингапуром право отобрать "Севастополь", и что руководитель "Гудзона" намерен обратиться к правительству РФ за помощью по поводу решения суда. По его данным, рыночная стоимость судна "Севастополь" - от 2,5 до 4 миллионов долларов.