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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-18T11:48+0300
https://ria.ru/20191218/1562521906.html
В Сирию за сутки вернулись почти 780 беженцев из Иордании и Ливана
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись почти 780 беженцев из Иордании и Ливана

11:48 18.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Почти 320 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще почти 460 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны РФ.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 777 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 318 человек (женщин – 95, детей – 162), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 459 человек (женщин – 138, детей – 234)", - говорится в сообщении.
Кроме того, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Дамаске и Земрине (провинция Дераа). Специалисты разминировали 2,2 гектара территории, обнаружили и уничтожили 37 взрывоопасных предметов.
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