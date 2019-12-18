В Сирию за сутки вернулись почти 780 беженцев из Иордании и Ливана

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 777 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 318 человек (женщин – 95, детей – 162), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 459 человек (женщин – 138, детей – 234)", - говорится в сообщении.