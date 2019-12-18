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В Новороссийске начнутся испытания двух гидрографических катеров
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РИА Новости

В Новороссийске начнутся испытания двух гидрографических катеров

11:47 18.12.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРабочие Выборгского судостроительного завода в Ленинградской области готовят к спуску на воду гидрографический катер-катамаран "Михаил Казанский"
Рабочие Выборгского судостроительного завода в Ленинградской области готовят к спуску на воду гидрографический катер-катамаран Михаил Казанский
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Рабочие Выборгского судостроительного завода в Ленинградской области готовят к спуску на воду гидрографический катер-катамаран "Михаил Казанский". Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Испытания больших гидрографических катеров проекта 23040Г "Владимир Козицкий" и "Борис Слободник" начинаются в Новороссийске, сообщили в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что два катера прибудут на Новороссийскую военно-морскую базу уже в конце ноября и будут после завершения испытаний включены в состав Черноморского флота.
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"В настоящее время экипажи катеров и представители завода "Нижегородский теплоход" готовятся к выходам в море, в ходе которых будут проверяться функционирование систем жизнеобеспечения и бортовое оборудование", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что "Борис Слободник" будет дислоцироваться и выполнять задачи в Севастополе, а "Владимир Козицкий" - в Новороссийске. Построенные ранее аналогичные катера "Георгий Зима" и "Александр Евланов" действуют в составе гидрографической службы Балтийского флота.
Большие гидрографические катера проекта 23040Г предназначены для высокоточной площадной съёмки рельефа дна и обследования навигационно-опасных объектов на глубинах до 400 метров, съемки рельефа дна эхолотом на глубинах до 2000 метров, постановки/съёмки и обслуживания всех типов плавучих предостерегательных знаков весом до 1,7 тонны и длиной до 6,5 метра, доставки личного состава, продовольствия, ЗИПа и ремонтных бригад на береговые средства навигационного оборудования, а так же проведения навигационно-гидрографического обеспечения спасательных и поисковых операций и лоцманской проводки и лидирования подводных лодок и крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и на подходах к ним.
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