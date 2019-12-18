В Новороссийске начнутся испытания двух гидрографических катеров

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Испытания больших гидрографических катеров проекта 23040Г "Владимир Козицкий" и "Борис Слободник" начинаются в Испытания больших гидрографических катеров проекта 23040Г "Владимир Козицкий" и "Борис Слободник" начинаются в Новороссийске , сообщили в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что два катера прибудут на Новороссийскую военно-морскую базу уже в конце ноября и будут после завершения испытаний включены в состав Черноморского флота.

"В настоящее время экипажи катеров и представители завода "Нижегородский теплоход" готовятся к выходам в море, в ходе которых будут проверяться функционирование систем жизнеобеспечения и бортовое оборудование", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что "Борис Слободник" будет дислоцироваться и выполнять задачи в Севастополе, а "Владимир Козицкий" - в Новороссийске. Построенные ранее аналогичные катера "Георгий Зима" и "Александр Евланов" действуют в составе гидрографической службы Балтийского флота.