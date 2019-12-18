Россия зафиксировала 45 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 45 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 14, Латакия – 12, Алеппо – 11, Хама – восемь. Турецкой частью представительства зафиксировано 40 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 32, Алеппо – четыре, Латакия – четыре", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел две гуманитарные акции: в населенном пункте Телль-Амара (провинция Идлиб), где жителям выдали 350 продовольственных наборов общим весом 2,048 тонны, и в населенном пункте Телль-Слаймани (провинция Хасеке), там жители получили 500 продовольственных наборов общим весом 2,925 тонны.