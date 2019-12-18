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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-18T11:47+0300
https://ria.ru/20191218/1562521788.html
Россия зафиксировала 45 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/156019/92/1560199277_0:168:1947:1263_1036x0_80_0_0_0c3a86574f8b075b0aa34f1ca25b9741.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 45 нарушений перемирия в Сирии за сутки

11:47 18.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 45 нарушений, Турция - 40, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 45 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 14, Латакия – 12, Алеппо – 11, Хама – восемь. Турецкой частью представительства зафиксировано 40 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 32, Алеппо – четыре, Латакия – четыре", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел две гуманитарные акции: в населенном пункте Телль-Амара (провинция Идлиб), где жителям выдали 350 продовольственных наборов общим весом 2,048 тонны, и в населенном пункте Телль-Слаймани (провинция Хасеке), там жители получили 500 продовольственных наборов общим весом 2,925 тонны.
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