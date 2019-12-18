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В ЕР предложили запретить продажу никотиновых смесей через интернет
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РИА Новости

В ЕР предложили запретить продажу никотиновых смесей через интернет

11:40 18.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Необходимо запретить продажу никотиновых смесей, пластинок и леденцов несовершеннолетним и через интернет, разрешить продажу смесей только в аптеках и установить к ним требования по содержанию никотина, заявила замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина.
Она обратила внимание на то, что сегодня продажа никотиновых смесей никак не регулируется и школьники могут без особых проблем купить их в магазинах.
"Предлагаю сделать четыре удара по никотиновым пэкам: запретить продажу несовершеннолетним, запретить дистанционную продажу через интернет", - написала Баталина на своей странице в Facebook.
Она уточнила, что плашки с подтверждением возраста в интернет-магазинах "не решают ничего", поскольку авторизованное подтверждение либо не требуется вообще, либо запрашивается электронная почта, которую "легко может открыть для себя любой школьник".
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Баталина также предложила установить требования к никотиновым смесям по содержанию никотина. По ее словам, некоторые смеси могут содержать 75 и 90 миллиграммов никотина, а это "очень высокое содержание, которое может негативно повлиять на здоровье".
"Никотиновый пэк должен быть фармацевтическим продуктом и продаваться в аптеках. Для взрослых курильщиков - это способ переключиться на менее вредную альтернативу сигаретам, поэтому тотальный запрет вводить нецелесообразно. Но здоровье взрослых граждан тоже должно быть защищено от передозировки никотина, и распространение таких пэков должно быть ограничено", - заключила Баталина.
Она отметила, что "Единая Россия" сегодня разрабатывает соответствующие изменения в законодательство, которые будут предусматривать решение этих проблем. -0-
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Ольга БаталинаГосдума РФЕдиная РоссияРоссияОбщество
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