В ЕР предложили запретить продажу никотиновых смесей через интернет

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Необходимо запретить продажу никотиновых смесей, пластинок и леденцов несовершеннолетним и через интернет, разрешить продажу смесей только в аптеках и установить к ним требования по содержанию никотина, заявила замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Необходимо запретить продажу никотиновых смесей, пластинок и леденцов несовершеннолетним и через интернет, разрешить продажу смесей только в аптеках и установить к ним требования по содержанию никотина, заявила замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Ольга Баталина.

Она обратила внимание на то, что сегодня продажа никотиновых смесей никак не регулируется и школьники могут без особых проблем купить их в магазинах.

"Предлагаю сделать четыре удара по никотиновым пэкам: запретить продажу несовершеннолетним, запретить дистанционную продажу через интернет", - написала Баталина на своей странице в Facebook

Она уточнила, что плашки с подтверждением возраста в интернет-магазинах "не решают ничего", поскольку авторизованное подтверждение либо не требуется вообще, либо запрашивается электронная почта, которую "легко может открыть для себя любой школьник".

Баталина также предложила установить требования к никотиновым смесям по содержанию никотина. По ее словам, некоторые смеси могут содержать 75 и 90 миллиграммов никотина, а это "очень высокое содержание, которое может негативно повлиять на здоровье".

"Никотиновый пэк должен быть фармацевтическим продуктом и продаваться в аптеках. Для взрослых курильщиков - это способ переключиться на менее вредную альтернативу сигаретам, поэтому тотальный запрет вводить нецелесообразно. Но здоровье взрослых граждан тоже должно быть защищено от передозировки никотина, и распространение таких пэков должно быть ограничено", - заключила Баталина.