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2019-12-18T11:29+0300
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Роспотребнадзор выявил нарушения почти в 80% партий минеральной воды
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РИА Новости

Роспотребнадзор выявил нарушения почти в 80% партий минеральной воды

11:29 18.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПроизводство минеральной воды
Производство минеральной воды
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Производство минеральной воды. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор в ходе проверки минеральной воды выявил нарушения обязательных требований законодательства почти в 80% случаев, сообщила пресс-служба ведомства.
"В целях реализации мер в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации, в том числе обороту минеральных и питьевых вод Роспотребнадзором проверено более 50 тысяч объектов торговли, реализующих минеральную воду, более 200 тысяч партий минеральной воды объемом более 175 тысяч тонн, при этом более чем в 78% проверок выявлены нарушения обязательных требований законодательства", - говорится в сообщении.
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Более 150 партий минеральной воды было изъято из-за несоответствия обязательным требованиям, при этом из них более 60% не подлежали лабораторным исследованиям, так как на продукцию не было соответствующих документов, уточнили в пресс-службе.
"В рамках административных расследований были выявлены предприятия-"призраки" (фантомы): производители, указанные на маркировке продукции, фактически не существуют, по указанным адресам не производят данную продукцию", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что введение системы маркировки минеральной воды позволит не допустить попадание на рынок некачественной продукции, а в случае выявления на рынке фальсифицированной воды позволит незамедлительно принять меры по изъятию одновременно во всех субъектах России.
В конце августа Минпромторг подготовил проект постановления правительства, регламентирующий проведение пилотного проекта по маркировке минеральных и питьевых вод. Планируется, что срок начала эксперимента будет определен в декабре на очередном заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
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РоспотребнадзорРоссияОбщество
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