Роспотребнадзор выявил нарушения почти в 80% партий минеральной воды

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор в ходе проверки минеральной воды выявил нарушения обязательных требований законодательства почти в 80% случаев, сообщила пресс-служба ведомства.

"В целях реализации мер в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации, в том числе обороту минеральных и питьевых вод Роспотребнадзором проверено более 50 тысяч объектов торговли, реализующих минеральную воду, более 200 тысяч партий минеральной воды объемом более 175 тысяч тонн, при этом более чем в 78% проверок выявлены нарушения обязательных требований законодательства", - говорится в сообщении.

Более 150 партий минеральной воды было изъято из-за несоответствия обязательным требованиям, при этом из них более 60% не подлежали лабораторным исследованиям, так как на продукцию не было соответствующих документов, уточнили в пресс-службе.

"В рамках административных расследований были выявлены предприятия-"призраки" (фантомы): производители, указанные на маркировке продукции, фактически не существуют, по указанным адресам не производят данную продукцию", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что введение системы маркировки минеральной воды позволит не допустить попадание на рынок некачественной продукции, а в случае выявления на рынке фальсифицированной воды позволит незамедлительно принять меры по изъятию одновременно во всех субъектах России.