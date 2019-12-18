Госдеп США планирует к концу мая сократить персонал в Ираке на 28%

Солдаты армии США во время обеда в Мосуле, Ирак. Архивное фото

Солдаты армии США во время обеда в Мосуле, Ирак

© AP Photo / Maya Alleruzzo Солдаты армии США во время обеда в Мосуле, Ирак

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Госдепартамент Госдепартамент США планирует на 28% сократить число своих служащих в Ираке в концу мая 2020 года, сообщает телеканал CNN со ссылкой на документ, направленный в комитет сената по иностранным делам.

Документ, попавший в распоряжение телеканала, датирован 6 декабря и был отправлен помощником секретаря бюро по вопросам законодательства Мэри Элизабет Тейлор главе комитета сената Джиму Ришу.

По данным телеканала, предполагается, что персонал посольства США в Багдаде будет сокращен на 114 человек, на 15 человек меньше станет в багдадском центре дипломатической поддержки и на 8 - в генконсульстве в Эрбиле. Как отмечается, сокращения затронут не только персонал госдепартамента, но и служащих министерства обороны и Агентства США по международному развитию.

"По оценкам (госдепартамента), сокращение персонала по-прежнему будет позволять миссии (США) в Ираке достигать основных целей, осуществлять надлежащий мониторинг и надзор за программами. Эти функции будет по-прежнему выполнять персонал в Ираке и, в некоторых случаях, персонал на других местах", - приводит телеканал выдержку из документа.

Как заявил телеканалу неназванный представитель госдепа США, решение о сокращении было принято коллективно руководством ведомства, которое считает, что их служащие в Ираке могут стать целью для атак. Он отметил, что администрация президента США Дональда Трампа стремится сократить потенциальные проблемы безопасности и увеличить военною силу путем развертывания большего количества военнослужащих в регионе.

В понедельник глава Пентагона Марк Эспер в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абдель Махди отметил важность принятия мер для прекращения обстрелов объектов США в Ираке.

В начале декабря военная база в районе международного аэропорта Багдада подверглась обстрелу, пострадали шестеро иракских военных. Между тем, госсекретарь США Майк Помпео утверждал, что "подконтрольные Ирану силы недавно осуществили несколько атак против баз, на которых находятся иракские силы безопасности наряду с персоналом международной коалиции" (по борьбе с ИГ*)". Он пояснил, что 9 декабря они "нанесли ракетный удар по иракскому объекту, расположенному на территории международного аэропорта Багдада".