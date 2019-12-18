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В Москве с вечера среды ожидается сильный порывистый ветер
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РИА Новости

В Москве с вечера среды ожидается сильный порывистый ветер

11:13 18.12.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Дождь в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ветер с порывами до 20 метров в секунду начнется в Москве в ночь со среды на четверг, сообщила РИА Новости ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Ночью 19 числа начнет усиливаться ветер, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду, и ветреная погода у нас сохранится днем 19 числа. Поэтому ощущение будет, что на улице не стало теплее, хотя температура будет высокая. И в среднем температура воздуха будет градусов на 8 выше климатической нормы", — сказала ведущий специалист метеобюро.
По ее словам, в ближайшие дни погоду будет определять теплая часть атлантического циклона, в среду и в четверг пройдут небольшие дожди.
"В среду и в четверг будут осадки, сегодня это будет небольшой дождь, и большую часть дня 19 числа это тоже будет небольшой дождь. Температура воздуха практически в течение сегодняшнего дня и завтрашних суток меняться не будет, она будет колебаться около +5 градусов", — сообщила Позднякова.
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Она также отметила, что смена характера погоды произойдет в конце рабочей недели.
"При переменной облачности в пятницу и в субботу осадков у нас уже не ожидается. В ночные часы температура в Москве — около нуля либо слабо отрицательная, по области – до минус 3 — минус 5 градусов, и дневная температура в Москве – около 0 градусов", — сказала Позднякова.
По ее словам, в воскресенье скажется влияние очередного атлантического циклона, вновь небо "затянут облака".
"Днем в воскресенье будут приниматься небольшие осадки. Температура воздуха в воскресенье и ночью и днем – около 0 градусов, в понедельник уже небольшие осадки, и дневная температура вновь станет положительной, до плюс 3 — плюс 4 градусов", — сообщила ведущий специалист московского метеобюро.
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
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