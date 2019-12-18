Члены красноярской УИК пойдут под суд за махинации с подписями

КРАСНОЯРСК, 18 дек - РИА Новости. Суд в Суд в Красноярске рассмотрит уголовное дело против председателя, секретаря и члена участковой избирательной комиссии №384, обвиняемых в фальсификации итогов голосования для поднятия показателей по явке, сообщает ГСУСК РФ по региону.

По данным следствия, "председатель избирательной комиссии УИК №384 для увеличения показателей явки проголосовавших избирателей" на выборах 9 сентября 2018 года депутатов Красноярского городского совета депутатов предложила одному из членов комиссии с правом решающего голоса внести в список избирателей заведомо ложные сведения об обращении восьми избирателей с заявлениями о досрочном голосовании, после чего передала ей составленный список таких избирателей.

В этот же день, отмечает следствие, член комиссии внесла заведомо ложные сведения о получении восьми избирателями 16 бюллетеней, а также собственноручно поставила подписи от их имени. Кроме того, председатель УИК внесла в списки избирателей заведомо ложные сведения об одном досрочно проголосовавшем избирателе.

"Далее председатель с целью фальсификации итогов голосования взяла 64 пустых бланка избирательных бюллетеней, после чего от имени 32 избирателей проставила в них знаки о выборе кандидатов в депутаты и политических партий, заявленных на выборы по каждому избирательному округу, после чего упаковала сфальсифицированные ею 64 неучтенных избирательных бюллетеня в два конверта, опечатав их и проставив на конвертах подписи от имени членов комиссии", - говорится в сообщении.

По данным СК, секретарь комиссии по указанию председателя внесла в список избирателей заведомо ложные сведения о 23 досрочно проголосовавших избирателях и поставила за них подписи.

"Таким образом, в УИК №384 были сфальсифицированы итоги о 32 досрочно проголосовавших избирателях. В ходе следствия с учетом предъявленных доказательств, в частности, судебно-почерковедческих экспертиз, обвиняемые вину в совершенном преступлении признали. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением находится на рассмотрении в суде", - отмечают в СК.

Красноярская газета "Городские новости" опубликовала сообщение с извинениями нескольких членов участковой избирательной комиссии №384 города Красноярска за подрыв веры избирателей в честность выборов.