Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-18T11:10+0300
https://ria.ru/20191218/1562519526.html
Члены красноярской УИК пойдут под суд за махинации с подписями
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

Члены красноярской УИК пойдут под суд за махинации с подписями

11:10 18.12.2019
269
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 дек - РИА Новости. Суд в Красноярске рассмотрит уголовное дело против председателя, секретаря и члена участковой избирательной комиссии №384, обвиняемых в фальсификации итогов голосования для поднятия показателей по явке, сообщает ГСУСК РФ по региону.
По данным следствия, "председатель избирательной комиссии УИК №384 для увеличения показателей явки проголосовавших избирателей" на выборах 9 сентября 2018 года депутатов Красноярского городского совета депутатов предложила одному из членов комиссии с правом решающего голоса внести в список избирателей заведомо ложные сведения об обращении восьми избирателей с заявлениями о досрочном голосовании, после чего передала ей составленный список таких избирателей.
В этот же день, отмечает следствие, член комиссии внесла заведомо ложные сведения о получении восьми избирателями 16 бюллетеней, а также собственноручно поставила подписи от их имени. Кроме того, председатель УИК внесла в списки избирателей заведомо ложные сведения об одном досрочно проголосовавшем избирателе.
"Далее председатель с целью фальсификации итогов голосования взяла 64 пустых бланка избирательных бюллетеней, после чего от имени 32 избирателей проставила в них знаки о выборе кандидатов в депутаты и политических партий, заявленных на выборы по каждому избирательному округу, после чего упаковала сфальсифицированные ею 64 неучтенных избирательных бюллетеня в два конверта, опечатав их и проставив на конвертах подписи от имени членов комиссии", - говорится в сообщении.
По данным СК, секретарь комиссии по указанию председателя внесла в список избирателей заведомо ложные сведения о 23 досрочно проголосовавших избирателях и поставила за них подписи.
Урны в единый день голосования на избирательном участке. Архивное фото
1 ноября 2018, 07:32
Экс-руководители УИК в Бурятии оштрафованы за нарушения на выборах
"Таким образом, в УИК №384 были сфальсифицированы итоги о 32 досрочно проголосовавших избирателях. В ходе следствия с учетом предъявленных доказательств, в частности, судебно-почерковедческих экспертиз, обвиняемые вину в совершенном преступлении признали. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением находится на рассмотрении в суде", - отмечают в СК.
Красноярская газета "Городские новости" опубликовала сообщение с извинениями нескольких членов участковой избирательной комиссии №384 города Красноярска за подрыв веры избирателей в честность выборов.
В избиркоме Красноярска не стали комментировать ситуацию, сославшись на занятость руководителя.
Единый день голосования в регионах России
8 сентября, 19:18Единый день голосования
В Петербурге четырнадцать членов УИК отстранили от работы за нарушения
1020310
Обсудить 2
Следственный комитет РФРоссияКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Зал судебных заседаний
В Саратове суд заочно арестовал судью, заподозренную в коррупции
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон, запрещающий сжигать необработанный мусор
Игорь Артемьев
Российские предприятия ОПК прячут убытки, заявили в ФАС
Здание Государственной Думы РФ
Госдума продлила переходный период для крымских виноделов до 2023 года
Дождь в Москве
В Москве с вечера среды ожидается сильный порывистый ветер
Крым. Массандровский дворец
В "Императорский маршрут" по Крыму вошли три дворца династии Романовых
Андрей Антоненко
Подозреваемый по делу Шеремета отказался давать показания
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
МВД разоблачило крупный интернет-магазин наркотиков
Полиция
В Петербурге полиция завела дело после ограбления банка
Сотрудник полиции
МВД создало структуру по борьбе с нарушениями среди наркополицейских
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
СК попросил "закрыть" процесс по делу об арсенале в доме под Гатчиной
Логотип Twitter
Twitter разблокировал официальный аккаунт Россотрудничества
Запуск ракеты-носителя Союз-СТ с космодрома Куру во Французской Гвиане
Источник: на улетевшем с космодрома Куру "Союзе" заменили ряд приборов
Метеорит в Краеведческом музее в Челябинске
В музее назвали возможную причину инцидента с Челябинским метеоритом
Такси
Турчак внес законопроект, повышающий безопасность пассажиров такси
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24Контактная группа по Донбассу не согласовала обмен и разведение сил
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
Лента новостейМолния