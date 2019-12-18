Бюджет Дагестана в 2020 году вырастет на 39%

МАХАЧКАЛА, 18 дек – РИА Новости. Бюджет Бюджет Дагестана на 2020 год вырастет на 39% и будет принят в размере 139 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на первого вице-премьера правительства региона Гаджимагомеда Гусейнова.

Гусейнов озвучил данные по увеличению бюджета на выездном совещании в Буйнакске с участием главы Дагестана Владимира Васильева

"Основные факторы, способствовавшие этому – значительный рост налоговых поступлений и поддержка из федерального бюджета инициированных главой республики Владимиром Васильевым проектов. Особое внимание при распределении бюджетных средств будет уделено сферам здравоохранения и образования", - процитировали в пресс-службе слова Гусейнова.

На совещании зампред также сообщил, что ожидаемые в следующем году налоговые и неналоговые доходы в размере 45,5 миллиардов рублей позволят увеличить зарплату учителей, врачей, воспитателей детских дошкольный учреждений в регионе на 9%. МРОТ в регионе также будет увеличен на 7,5% и превысит 12 тысяч рублей.