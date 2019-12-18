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Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-12-18T11:07+0300
https://ria.ru/20191218/1562519368.html
Бюджет Дагестана в 2020 году вырастет на 39%
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РИА Новости

Бюджет Дагестана в 2020 году вырастет на 39%

11:07 18.12.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МАХАЧКАЛА, 18 дек – РИА Новости. Бюджет Дагестана на 2020 год вырастет на 39% и будет принят в размере 139 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства республики со ссылкой на первого вице-премьера правительства региона Гаджимагомеда Гусейнова.
Гусейнов озвучил данные по увеличению бюджета на выездном совещании в Буйнакске с участием главы Дагестана Владимира Васильева.
"Основные факторы, способствовавшие этому – значительный рост налоговых поступлений и поддержка из федерального бюджета инициированных главой республики Владимиром Васильевым проектов. Особое внимание при распределении бюджетных средств будет уделено сферам здравоохранения и образования", - процитировали в пресс-службе слова Гусейнова.
На совещании зампред также сообщил, что ожидаемые в следующем году налоговые и неналоговые доходы в размере 45,5 миллиардов рублей позволят увеличить зарплату учителей, врачей, воспитателей детских дошкольный учреждений в регионе на 9%. МРОТ в регионе также будет увеличен на 7,5% и превысит 12 тысяч рублей.
"Почти 800 миллионов рублей пойдут на обеспечение жильем инвалидов и семей с детьми-инвалидами. Финансирование здравоохранения увеличится до 11 миллиардов рублей. В приоритетном порядке бюджетные средства пойдут на строительство 25 школ, 39 детсадов, 11 объектов газовых сетей (107 километров) и 46 объектов водоснабжения", - сообщили в пресс-службе.
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Республика ДагестанВладимир Васильев
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