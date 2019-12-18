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Госдума выполнила послание президента Федеральному собранию на 81%
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РИА Новости

Госдума выполнила послание президента Федеральному собранию на 81%

10:35 18.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Государственная Дума на 81% выполнила послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
"Нашим главным приоритетом было и остается законодательное обеспечение реализации послания президента Федеральному собранию. Мы его выполнили на 81%. Из 86 пунктов по 70 законы вступили в силу; по семи пунктам законопроекты прошли первое чтение", - сказал Володин на финальном пленарном заседании осенней сессии Госдумы.
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Он добавил, что еще три инициативы, направленные на реализацию послания президента, находятся на стадии предварительного рассмотрения. По словам Володина, по шести пунктам Дума ждет законопроектов от правительства.
В ходе заседания Володин обратил внимание полпреда кабмина в Госдуме Александра Синенко на необходимость ускорить внесение законопроектов в нижнюю палату парламента. -0-
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Госдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияПолитика
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