Госдума выполнила послание президента Федеральному собранию на 81%

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Государственная Дума на 81% выполнила послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин

"Нашим главным приоритетом было и остается законодательное обеспечение реализации послания президента Федеральному собранию. Мы его выполнили на 81%. Из 86 пунктов по 70 законы вступили в силу; по семи пунктам законопроекты прошли первое чтение", - сказал Володин на финальном пленарном заседании осенней сессии Госдумы.

Он добавил, что еще три инициативы, направленные на реализацию послания президента, находятся на стадии предварительного рассмотрения. По словам Володина, по шести пунктам Дума ждет законопроектов от правительства.