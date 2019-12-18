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Генштаб предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
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РИА Новости

Генштаб предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

10:20 18.12.2019 (обновлено: 11:59 18.12.2019)
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© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
Американские танки Abrams на железнодорожной станции в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Сценарии интенсивных военных учений НАТО указывают на целенаправленную подготовку альянса к крупномасштабному военному конфликту, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".
Выступая во вторник на брифинге перед военными атташе иностранных государств, Герасимов напомнил, что в доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника, а в ходе декабрьского саммита НАТО было заявлено о существенном повышении оперативности переброски сил усиления на "восточный фланг" альянса.
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По словам Герасимова, также было особо подчеркнуто, что с 2016 года государства-члены блока нарастили расходы на оборону в общей сложности на 130 миллиардов долларов, а к 2024 году предусматривается увеличение военных расходов на 400 миллиардов. Кроме того, в целях обеспечения доминирования в космосе на саммите было принято решение о признании космического пространства в качестве отдельной сферы ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством.
"Продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США. В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", - сказал Герасимов.

Предпосылок для масштабной войны нет

Предпосылок для крупномасштабной войны сейчас нет, но нельзя исключать, что новые кризисы могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба, надо быть готовыми к любому сценарию развития обстановки, заявил также Герасимов.
Так он на брифинге для иностранных военных атташе ответил на вопрос представителя Норвегии, есть ли, по мнению Генштаба, вероятность возникновения большой войны в перспективе до 2050 года и в каких сферах она будет вестись.
"По нашему мнению, в настоящее время предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют", - сказал Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".
"Вместе с тем обстановка в мире остается нестабильной, а ее развитие приобретает все более динамичный характер", - добавил он. По словам Герасимова, во многом это обусловлено стремлением отдельных государств навязать собственные принципы суверенным странам, в том числе с использованием силовых методов.
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"В таких условиях нельзя исключать вероятность возникновения кризисных ситуаций, которые могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба", - добавил начальник российского Генштаба.
"Безусловно, мы должны быть готовы к любому сценарию развития обстановки. Поэтому оборонный потенциал России в настоящее время и в перспективе будет поддерживаться на уровне, позволяющем отразить агрессию против нашего государства любого масштаба, из любой среды", - подчеркнул Герасимов.

Военные расходы НАТО

В середине декабря официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что в списке стран-членов НАТО российская угроза стоит первой, это при том, что военные расходы альянса превышают соответствующие расходы Москвы более чем в 20 раз.
Она отметила, что НАТО продолжает линию на повышение градуса напряженности и обеспечения доминирования альянса во всех операционных сферах - на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве, а теперь еще и в космосе.
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"Союзники взяли под козырек в ответ на американские требования повысить военные расходы. Я напомню, они и так составляют больше половины общемировых и более чем в 20 раз превышают российские. То есть в качестве основной угрозы определена угроза из России, при этом уже на сегодняшний день военные расходы структуры в 20 раз превышают соответствующие расходы РФ", - отметила официальный представитель МИД РФ.

Перестать антагонизировать Россию

Ранее бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила РИА Новости, что НАТО нужно перестать антагонизировать Россию и представлять страну в ложном свете.
Комментируя ситуацию в альянсе в целом и слова французского президента Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО, Кнайсль подчеркнула, что вопрос о необходимости организации ставится уже много лет.
"Альянсы отвечают интересам определенной эпохи, и когда они отпадают, ставится вопрос о необходимости организации. Я думаю, в НАТО задаются этим вопросом уже много лет. Если вернуться к эпохе 2002-2003 годов, началу войны в Ираке, незадолго до этого НАТО уже была близка к взрыву. В НАТО очень много трещин, которые с тех пор еще больше углубились. И дело сейчас не только в Турции", - отметила собеседница агентства.

Угроза безопасности России

В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что приближение НАТО к границам России представляет угрозу безопасности страны. Он также отметил, что блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений.
При этом глава государства напомнил, что Россия не раз выражала готовность к сотрудничеству с НАТО, чтобы совместно противодействовать реальным угрозам, таким как международный терроризм, локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения.
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