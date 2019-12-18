Умер мужчина, пострадавший при хлопке газа в доме в Тюмени

Хлопок газовоздушной смеси в четырехэтажном жилом доме в Тюмени произошел 7 декабря при проведении работ сотрудниками газовой службы, один человек погиб. Двое пострадавших мужчин находились в реанимации, у одного из них были ожоги около 80% тела, состояние госпитализированной женщины оценивалось как удовлетворительное, у нее было диагностировано сотрясение мозга. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.