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Умер мужчина, пострадавший при хлопке газа в доме в Тюмени
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РИА Новости

Умер мужчина, пострадавший при хлопке газа в доме в Тюмени

09:59 18.12.2019 (обновлено: 10:08 18.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Мужчина, который получил ожоги 80% тела в результате хлопка газа в жилом доме в Тюмени, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной клинической больницы №1.
Хлопок газовоздушной смеси в четырехэтажном жилом доме в Тюмени произошел 7 декабря при проведении работ сотрудниками газовой службы, один человек погиб. Двое пострадавших мужчин находились в реанимации, у одного из них были ожоги около 80% тела, состояние госпитализированной женщины оценивалось как удовлетворительное, у нее было диагностировано сотрясение мозга. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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"Скончался мужчина, который находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии с 80% ожогами тела", – сказала собеседница агентства, уточнив, что смерть пациента наступила вечером во вторник.
Состояние еще одного мужчины, госпитализированного после ЧП с ожогами 10% тела, до сих пор оценивается как тяжелое, врачи оказывают ему необходимую помощь, уточнила представитель больницы.
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