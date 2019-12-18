Умер мужчина, пострадавший при хлопке газа в доме в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек – РИА Новости. Мужчина, который получил ожоги 80% тела в результате хлопка газа в жилом доме в Тюмени, скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной клинической больницы №1.
Хлопок газовоздушной смеси в четырехэтажном жилом доме в Тюмени произошел 7 декабря при проведении работ сотрудниками газовой службы, один человек погиб. Двое пострадавших мужчин находились в реанимации, у одного из них были ожоги около 80% тела, состояние госпитализированной женщины оценивалось как удовлетворительное, у нее было диагностировано сотрясение мозга. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
"Скончался мужчина, который находился в реанимации в крайне тяжелом состоянии с 80% ожогами тела", – сказала собеседница агентства, уточнив, что смерть пациента наступила вечером во вторник.
Состояние еще одного мужчины, госпитализированного после ЧП с ожогами 10% тела, до сих пор оценивается как тяжелое, врачи оказывают ему необходимую помощь, уточнила представитель больницы.