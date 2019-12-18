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В ЦБ рассказали о подготовке концепции регулирования экосистем
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РИА Новости

В ЦБ рассказали о подготовке концепции регулирования экосистем

09:41 18.12.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев
Заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Регулирование экосистем - непростая задача, поиск решения которой может занять у государства несколько лет, такое мнение в интервью РИА Новости высказал зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.
Экосистема предлагает клиентам широкий набор как финансовых, так и нефинансовых услуг: кредиты, вклады, инвестиции, страховки, туристические, медицинские услуги и так далее. Соответственно, нужно иметь возможность предъявлять к такой экосистеме разные профильные требования, пояснил Поздышев.
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"Решение, которое здесь напрашивается, - это переход от требований в рамках выданной лицензии к требованиям по виду деятельности", - предположил он.
"Понимание государством того, как регулировать экосистемы, займет определенное время. Думаю, выработка эффективно работающей концепции потребует нескольких лет", - заключил зампред.
Банк России в докладе по конкуренции, опубликованном в ноябре, уделил внимание экосистемам, которые создают крупные банки. Регулятор указал, что граждан замыкают в периметре этих экосистем, тем самым подменяя госинституты и монополизируя и финансовый рынок, и другие отрасли. Кроме того, растут риски утечек информации о гражданах, отмечалось в документе.
Полную версию интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.
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27 ноября, 16:15
Как и зачем Москва строит инновационную экосистему
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Василий ПоздышевЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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