В ЦБ рассказали о подготовке концепции регулирования экосистем

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Регулирование экосистем - непростая задача, поиск решения которой может занять у государства несколько лет, такое мнение в интервью РИА Новости высказал зампред ЦБ РФ Регулирование экосистем - непростая задача, поиск решения которой может занять у государства несколько лет, такое мнение в интервью РИА Новости высказал зампред ЦБ РФ Василий Поздышев

Экосистема предлагает клиентам широкий набор как финансовых, так и нефинансовых услуг: кредиты, вклады, инвестиции, страховки, туристические, медицинские услуги и так далее. Соответственно, нужно иметь возможность предъявлять к такой экосистеме разные профильные требования, пояснил Поздышев.

"Решение, которое здесь напрашивается, - это переход от требований в рамках выданной лицензии к требованиям по виду деятельности", - предположил он.

"Понимание государством того, как регулировать экосистемы, займет определенное время. Думаю, выработка эффективно работающей концепции потребует нескольких лет", - заключил зампред.

Банк России в докладе по конкуренции, опубликованном в ноябре, уделил внимание экосистемам, которые создают крупные банки. Регулятор указал, что граждан замыкают в периметре этих экосистем, тем самым подменяя госинституты и монополизируя и финансовый рынок, и другие отрасли. Кроме того, растут риски утечек информации о гражданах, отмечалось в документе.