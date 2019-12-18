В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов за сутки со стороны ВСУ

ЛУГАНСК, 18 дек - РИА Новости. Украинские силовики не открывали огонь в течение минувших суток по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 16 декабря украинские силовики один раз нарушали режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
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"За 17 декабря со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ЛНР.