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2019-12-18T08:12+0300
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В Приангарье восстановили мост, который обрушился из-за большегруза
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РИА Новости

В Приангарье восстановили мост, который обрушился из-за большегруза

08:12 18.12.2019
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© Фото : МВД по Иркутской областиНа 76 километре автодороги Усть-Кут – Киренск произошло обрушение моста под большегрузом. 4 декабря 2019
На 76 километре автодороги Усть-Кут – Киренск произошло обрушение моста под большегрузом. 4 декабря 2019
© Фото : МВД по Иркутской области
На 76 километре автодороги Усть-Кут – Киренск произошло обрушение моста под большегрузом. 4 декабря 2019
ИРКУТСК, 18 дек – РИА Новости. Мост на автодороге Усть-Кут – Киренск в Приангарье, который в начале декабря обрушил большегруз, восстановлен, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Вечером 3 декабря водитель автомашины Scania не выполнил требования "Движение грузовых транспортных средств запрещено" и поехал через мост. В результате мост через реку Макаровка обрушился. Движение было организовано через временное сооружение по льду.
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"Выполнены работы по сборке и монтажу нового пролетного строения длиной 32,6 м из конструкций среднего автодорожного разборного моста (САРМ). Пролет установлен на существующие опоры моста", - говорится в сообщении.
Уточняется, что работы по устройству сопряжений с мостом и монтажу перильного ограждения заканчиваются.
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Иркутская областьОбщество
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