В Приангарье восстановили мост, который обрушился из-за большегруза

На 76 километре автодороги Усть-Кут – Киренск произошло обрушение моста под большегрузом. 4 декабря 2019

На 76 километре автодороги Усть-Кут – Киренск произошло обрушение моста под большегрузом. 4 декабря 2019

© Фото : МВД по Иркутской области На 76 километре автодороги Усть-Кут – Киренск произошло обрушение моста под большегрузом. 4 декабря 2019

ИРКУТСК, 18 дек – РИА Новости. Мост на автодороге Усть-Кут – Киренск в Приангарье, который в начале декабря обрушил большегруз, восстановлен, сообщает пресс-служба правительства Мост на автодороге Усть-Кут – Киренск в Приангарье, который в начале декабря обрушил большегруз, восстановлен, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области

Вечером 3 декабря водитель автомашины Scania не выполнил требования "Движение грузовых транспортных средств запрещено" и поехал через мост. В результате мост через реку Макаровка обрушился. Движение было организовано через временное сооружение по льду.

"Выполнены работы по сборке и монтажу нового пролетного строения длиной 32,6 м из конструкций среднего автодорожного разборного моста (САРМ). Пролет установлен на существующие опоры моста", - говорится в сообщении.