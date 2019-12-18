В Приангарье восстановили мост, который обрушился из-за большегруза

ИРКУТСК, 18 дек – РИА Новости. Мост на автодороге Усть-Кут – Киренск в Приангарье, который в начале декабря обрушил большегруз, восстановлен, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Вечером 3 декабря водитель автомашины Scania не выполнил требования "Движение грузовых транспортных средств запрещено" и поехал через мост. В результате мост через реку Макаровка обрушился. Движение было организовано через временное сооружение по льду.
"Выполнены работы по сборке и монтажу нового пролетного строения длиной 32,6 м из конструкций среднего автодорожного разборного моста (САРМ). Пролет установлен на существующие опоры моста", - говорится в сообщении.
Уточняется, что работы по устройству сопряжений с мостом и монтажу перильного ограждения заканчиваются.