В словах жительницы Омска о травле сына в школе не нашли экстремизма

В конце 2018 года Граф рассказала о конфликте с учителем и директором гимназии №62, которые, по ее словам, "затравили" ее сына-восьмиклассника. Теперь мальчик учится в другой школе, а директора гимназии, допустившую "эскалацию конфликта", уволили. В августе Наталье Граф вручили повестку с требованием прийти в центр по противодействию экстремизму УМВД, так как некий родительский комитет "Росток" в анонимном заявлении попросил правоохранителей привлечь ее к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ за экстремизм и разжигание ненависти к социальной группе педагогов за пост в соцсети. Обращение Граф связывала с местью администрации гимназии.