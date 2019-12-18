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В словах жительницы Омска о травле сына в школе не нашли экстремизма
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РИА Новости

В словах жительницы Омска о травле сына в школе не нашли экстремизма

08:02 18.12.2019
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© Фото : из личного архива Натальи ГрафНаталья Граф, мать Евгения
Наталья Граф, мать Евгения
© Фото : из личного архива Натальи Граф
НОВОСИБИРСК, 18 дек – РИА Новости. Полиция в Омске по итогам проверки и проведения специальных экспертиз не нашла экстремизма и разжигании ненависти к учителям в словах жительницы Омска Натальи Граф, которая ранее заявила о травле сына учителями в местной гимназии, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
В конце 2018 года Граф рассказала о конфликте с учителем и директором гимназии №62, которые, по ее словам, "затравили" ее сына-восьмиклассника. Теперь мальчик учится в другой школе, а директора гимназии, допустившую "эскалацию конфликта", уволили. В августе Наталье Граф вручили повестку с требованием прийти в центр по противодействию экстремизму УМВД, так как некий родительский комитет "Росток" в анонимном заявлении попросил правоохранителей привлечь ее к уголовной ответственности по статье 282 УК РФ за экстремизм и разжигание ненависти к социальной группе педагогов за пост в соцсети. Обращение Граф связывала с местью администрации гимназии.
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"По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Была проведена психолого-лингвистическая экспертиза, которая установила, что в ее текстах не содержалось ничего противоправного", - сообщил собеседник агентства.
Граф опубликовала постановление об отказе в возбуждении уголовного дела у себя в Facebook.
"В представленных текстах пользователя Натальи Граф высказываний, в которых негативно оценивается человек или группа лиц по признакам пола, расы, национальности, языка происхождения, отношения к религии, а также по принадлежности какой-либо другой группе не имеется", - говорится, в частности, в тексте документа.
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