Задержаны еще трое подозреваемых в перестрелке под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек - РИА Новости. Пограничники задержали в Пограничники задержали в Белгородской области еще троих подозреваемых по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области в октябре, сообщает СУСК России по Ростовской области.

Ранее, по данным ведомства, по подозрению в убийстве были задержаны трое жителей Ростовской области, еще четверо были объявлены в международный розыск. Им заочно предъявлено обвинение в совершении убийства и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"Шестнадцатого декабря 2019 года сотрудниками ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям в населенном пункте Ровеньки Белгородской области при попытке пересечь государственную границу России с Украиной были задержаны трое обвиняемых, ранее объявленные в международный розыск", - говорится в сообщении.

С ними выполняются следственные действия, розыск еще одного подозреваемого продолжается.

По данным следствия, днем 22 октября на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. Как сообщал агентству представитель главы Чечни в Ростовской области Имран Исраилов, в конфликте, в том числе, участвовали представители двух семей чеченцев, между которыми были давние судебные споры.