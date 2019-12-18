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Задержаны еще трое подозреваемых в перестрелке под Ростовом
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РИА Новости

Задержаны еще трое подозреваемых в перестрелке под Ростовом

07:52 18.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 дек - РИА Новости. Пограничники задержали в Белгородской области еще троих подозреваемых по делу о перестрелке в Орловском районе Ростовской области в октябре, сообщает СУСК России по Ростовской области.
Ранее, по данным ведомства, по подозрению в убийстве были задержаны трое жителей Ростовской области, еще четверо были объявлены в международный розыск. Им заочно предъявлено обвинение в совершении убийства и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"Шестнадцатого декабря 2019 года сотрудниками ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям в населенном пункте Ровеньки Белгородской области при попытке пересечь государственную границу России с Украиной были задержаны трое обвиняемых, ранее объявленные в международный розыск", - говорится в сообщении.
С ними выполняются следственные действия, розыск еще одного подозреваемого продолжается.
По данным следствия, днем 22 октября на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. Как сообщал агентству представитель главы Чечни в Ростовской области Имран Исраилов, в конфликте, в том числе, участвовали представители двух семей чеченцев, между которыми были давние судебные споры.
В результате перестрелки погибли пять мужчин, двое попали в больницу с пулевыми ранениями. Уголовное дело было возбуждено по статье "Убийство".
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