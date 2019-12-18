На золотом руднике в Якутии произошел пожар

ХАБАРОВСК, 18 дек - РИА Новости. Пожар произошел на золотодобывающем руднике "Гросс" в Олекминском районе Якутии, один человек погиб, сообщает региональный главк МЧС.
Сообщение о пожаре поступило спасателям во вторник, сам пожар произошел в воскресенье, 15 декабря.
"На золотодобывающем руднике "Гросс" Олекминского района произошло возгорание плавильной установки. В результате пожара огнем повреждена установка на площади 56 квадратных метров. Есть погибший и пострадавший. Причина, виновный и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее вызов на "01" не поступал, пожарные подразделения на пожар не выезжали.
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