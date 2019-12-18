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Лавров заявил, что позиция ЕС по Украине мешает торговле с Россией
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РИА Новости

Лавров заявил, что позиция ЕС по Украине мешает торговле с Россией

03:49 18.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Товарооборот между Россией и Евросоюзом сегодня вполне мог бы достигать отметки в полтриллиона долларов, если бы не позиция ЕС в контексте украинских событий, считает министр иностранных дел Сергей Лавров.
В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин в ходе форума "Россия зовет" отметил, что санкции, введенные против РФ, привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест в странах Евросоюза из-за недопоставки европейской продукции на российский рынок. В итоге, по его словам, "у нас со странами ЕС, а это наш крупнейший торгово-экономический партнер, был в свое время товарооборот 450 миллиардов долларов, сейчас - 236 (миллиардов долларов)".

"Несмотря на разногласия, Россия и ЕС остаются важными торгово-экономическими партнерами. К слову, если бы не ангажированная позиция ЕС в контексте украинских событий, сегодня товарооборот между Россией и Евросоюзом вполне мог бы достичь отметки в полтриллиона долларов, став фактором уже глобального масштаба - сопоставимого с объемами торговли ЕС с США и Китаем", - написал Лавров в своей статье "Соседи по Европе", опубликованной в "Российской газете" в среду.

Лавров добавил, что Россия и ЕС остаются крупнейшими соседями, способными самостоятельно нести общую ответственность за мир, процветание и безопасность в этой части Евразии.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Сергей ЛавровЕвросоюзУкраинаЭкономика
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