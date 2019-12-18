Лавров заявил, что позиция ЕС по Украине мешает торговле с Россией

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин в ходе форума "Россия зовет" отметил, что санкции, введенные против РФ, привели к сокращению 400 тысяч рабочих мест в странах Евросоюза из-за недопоставки европейской продукции на российский рынок. В итоге, по его словам, "у нас со странами ЕС, а это наш крупнейший торгово-экономический партнер, был в свое время товарооборот 450 миллиардов долларов, сейчас - 236 (миллиардов долларов)".