В Лондоне поляку предъявили обвинения в подготовке к теракту

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Полиция Лондона предъявила гражданину Польши обвинения в сборе информации для подготовки теракта и в хранении или изготовлении взрывчатых веществ, говорится в сообщении Скотленд-Ярда.
"Филип Голон Беднарчик, 25 лет, польский гражданин из (британского города) Лутона обвиняется в сборе информации такого вида, которая, возможно, может быть полезна человеку, совершающему или готовящему теракт… и в создании или хранении взрывчатого вещества при подозрительных обстоятельствах", - говорится в сообщении.
Полиция указала, что непосредственной угрозы для общественной безопасности Беднарчик не представлял.
Правоохранители задержали польского гражданина 11 декабря в Лутоне, после чего он был заключен под стражу. В полиции также отметили, что до сегодняшнего дня он содержался под стражей в соответствии с законом о борьбе с терроризмом, после чего ему были предъявлены обвинения.
Беднарчик предстанет перед судьей в магистратском суде Лондона в среду.
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