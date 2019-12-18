В Лондоне поляку предъявили обвинения в подготовке к теракту

"Филип Голон Беднарчик, 25 лет, польский гражданин из (британского города) Лутона обвиняется в сборе информации такого вида, которая, возможно, может быть полезна человеку, совершающему или готовящему теракт… и в создании или хранении взрывчатого вещества при подозрительных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали польского гражданина 11 декабря в Лутоне, после чего он был заключен под стражу. В полиции также отметили, что до сегодняшнего дня он содержался под стражей в соответствии с законом о борьбе с терроризмом, после чего ему были предъявлены обвинения.