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В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
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РИА Новости

В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии

02:25 18.12.2019
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПосты полиции и армии Мексики
Посты полиции и армии Мексики
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Посты полиции и армии Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 18 дек - РИА Новости. Вооруженные люди атаковали утром во вторник патруль национальной гвардии в центральном мексиканском штате Гуанахуато, один офицер погиб и ещё один получил ранения, ответным огнём были ликвидированы семь гражданских лиц, сообщает ведомство.
"Семеро гражданских лиц, а также один из наших сотрудников, погибли. Ещё один сотрудник с ранениями госпитализирован", - говорится в сообщении нацгвардии в Twitter.
По информации местных СМИ, группу силовиков обстреляли с территории фермы в ходе дежурного патрулирования. На месте столкновения были изъяты 11 единиц оружия, боеприпасы, бронежилеты и наркотики, а также три автомобиля.
Как говорится в материале издания SinEmbargo, среди погибших гражданских лиц - одна женщина и двое мужчин, которые предположительно удерживались в плену.
Согласно официальной статистике, в Мексике в среднем ежедневно совершается вооруженное нападение на сотрудников силовых структур. В 2019 году в таких инцидентах погибли 38 служащих и 452 гражданских лица.
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