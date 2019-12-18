В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии

МЕХИКО, 18 дек - РИА Новости. Вооруженные люди атаковали утром во вторник патруль национальной гвардии в центральном Вооруженные люди атаковали утром во вторник патруль национальной гвардии в центральном мексиканском штате Гуанахуато, один офицер погиб и ещё один получил ранения, ответным огнём были ликвидированы семь гражданских лиц, сообщает ведомство.

"Семеро гражданских лиц, а также один из наших сотрудников, погибли. Ещё один сотрудник с ранениями госпитализирован", - говорится в сообщении нацгвардии в Twitter.

По информации местных СМИ, группу силовиков обстреляли с территории фермы в ходе дежурного патрулирования. На месте столкновения были изъяты 11 единиц оружия, боеприпасы, бронежилеты и наркотики, а также три автомобиля.

Как говорится в материале издания SinEmbargo , среди погибших гражданских лиц - одна женщина и двое мужчин, которые предположительно удерживались в плену.