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"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
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РИА Новости

"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"

00:56 18.12.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРежиссёр Константин Бронзит
Режиссёр Константин Бронзит
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Исключительный талант режиссера Константина Бронзита чувствуется в каждой его работе, на студии "Союзмультфильм" рады тому, что его картина "Он не может жить без космоса" претендует на попадание в номинацию "Оскара", сказал РИА Новости директор студии Борис Машковцев.
Ранее на сайте "Оскара" объявили картины, попавшие в короткий список из 10 претендентов на номинацию награды. В категорию "лучший иностранный художественный фильм" включили картину "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова. Короткометражка российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" включена в шорт-лист в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм".
"От всей души поздравляем Константина Бронзита с попаданием в шорт-лист премии "Оскар"! Это уникальный мастер, который не перестает развиваться и создает шедевры как в малых, так и в полнометражных формах... Исключительный талант Константина чувствуется в каждой его работе! Желаем замечательному российскому автору победы", — сказал Машковцев.
"Он не может жить без космоса" — 16-минутный анимационный фильм, выпущенный в 2019 году, где рассказывается история о матери и ее единственном сыне, о судьбе и предназначении.
В шорт-лист, помимо российского мультфильма, вошли еще девять претендентов на "Оскар" - короткометражные анимационные картины Dcera (Daughter) (Чехия), Hair Love (США), Hors piste (Франция), Kitbull (США), Memorable (Франция), Mind My Mind (Нидерланды), The Physics of Sorrow (Канада), Sister (Китай, США) и Uncle Thomas: Accounting for the Days (Португалия, Канада, Франция).
Список из пяти номинантов на премию будет объявлен 13 января. Церемония вручения премии "Оскар" пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.
Режиссёр Константин Бронзит
Вчера, 11:52Культура
Бронзит удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"
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КультураКонстантин БронзитОскар (премия)РоссияСША
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