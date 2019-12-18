"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Исключительный талант режиссера Исключительный талант режиссера Константина Бронзита чувствуется в каждой его работе, на студии " Союзмультфильм " рады тому, что его картина "Он не может жить без космоса" претендует на попадание в номинацию " Оскара ", сказал РИА Новости директор студии Борис Машковцев.

Ранее на сайте "Оскара" объявили картины, попавшие в короткий список из 10 претендентов на номинацию награды. В категорию "лучший иностранный художественный фильм" включили картину "Дылда" российского режиссера Кантемира Балагова. Короткометражка российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" включена в шорт-лист в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм".

"От всей души поздравляем Константина Бронзита с попаданием в шорт-лист премии "Оскар"! Это уникальный мастер, который не перестает развиваться и создает шедевры как в малых, так и в полнометражных формах... Исключительный талант Константина чувствуется в каждой его работе! Желаем замечательному российскому автору победы", — сказал Машковцев.

"Он не может жить без космоса" — 16-минутный анимационный фильм, выпущенный в 2019 году, где рассказывается история о матери и ее единственном сыне, о судьбе и предназначении.

В шорт-лист, помимо российского мультфильма, вошли еще девять претендентов на "Оскар" - короткометражные анимационные картины Dcera (Daughter) (Чехия), Hair Love (США), Hors piste (Франция), Kitbull (США), Memorable (Франция), Mind My Mind (Нидерланды), The Physics of Sorrow (Канада), Sister (Китай, США) и Uncle Thomas: Accounting for the Days (Португалия, Канада, Франция).