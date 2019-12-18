В Минобороны рассказали о помощи сирийцам в возвращении на родину

"В интересах налаживания мирной жизни Минобороны России продолжает активное содействие правительству Сирии в возвращении беженцев. Для решения данных вопросов эффективно работают в Москве - Межведомственный координационный штаб по возвращению беженцев, и в Дамаске - Центр приема, распределения и размещения беженцев. Их усилиями за полтора года на территорию Сирии вернулось более 495 тысяч беженцев. Всего в места довоенного проживания вернулось 1,3 миллиона внутренних переселенцев", - сказал он на брифинге перед военными атташе иностранных государств. Текст выступления опубликован в газете "Красная звезда".