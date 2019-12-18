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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-18T00:33+0300
https://ria.ru/20191218/1562509898.html
В Минобороны рассказали о помощи сирийцам в возвращении на родину
https://cdn24.img.ria.ru/images/156115/64/1561156499_0:73:710:472_1036x0_80_0_0_222c3e00689e0a46314ac1c7deac79d9.jpg
РИА Новости

В Минобороны рассказали о помощи сирийцам в возвращении на родину

00:33 18.12.2019
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CC BY-SA 3.0 / Ali kattoub / Сирия
Сирия
CC BY-SA 3.0 / Ali kattoub /
Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Почти 500 тысяч беженцев и 1,3 млн внутренних переселенцев вернулись к местам жительства в Сирии после завершения боевых действий благодаря помощи Минобороны РФ, рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

"В интересах налаживания мирной жизни Минобороны России продолжает активное содействие правительству Сирии в возвращении беженцев. Для решения данных вопросов эффективно работают в Москве - Межведомственный координационный штаб по возвращению беженцев, и в Дамаске - Центр приема, распределения и размещения беженцев. Их усилиями за полтора года на территорию Сирии вернулось более 495 тысяч беженцев. Всего в места довоенного проживания вернулось 1,3 миллиона внутренних переселенцев", - сказал он на брифинге перед военными атташе иностранных государств. Текст выступления опубликован в газете "Красная звезда".

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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