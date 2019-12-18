В Минобороны рассказали о помощи сирийцам в возвращении на родину

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Почти 500 тысяч беженцев и 1,3 млн внутренних переселенцев вернулись к местам жительства в Сирии после завершения боевых действий благодаря помощи Минобороны РФ, рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.
"В интересах налаживания мирной жизни Минобороны России продолжает активное содействие правительству Сирии в возвращении беженцев. Для решения данных вопросов эффективно работают в Москве - Межведомственный координационный штаб по возвращению беженцев, и в Дамаске - Центр приема, распределения и размещения беженцев. Их усилиями за полтора года на территорию Сирии вернулось более 495 тысяч беженцев. Всего в места довоенного проживания вернулось 1,3 миллиона внутренних переселенцев", - сказал он на брифинге перед военными атташе иностранных государств. Текст выступления опубликован в газете "Красная звезда".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.