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2019-12-18T00:34+0300
https://ria.ru/20191218/1562509877.html
Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита
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РИА Новости

Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита

00:34 18.12.2019
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© Christophe Petit Tesson/PoolПрезидент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© Christophe Petit Tesson/Pool
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Половина россиян считает, что прошедший 9 декабря саммит "нормандской четверки" никак не повлияет на ситуацию в Донбассе, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Лидеры России, Украины, Франции и Германии после встречи в Париже приняли коммюнике, в котором подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Также они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года.
По данным исследования, 50% россиян считают, что саммит никак не повлияет на ситуацию в регионе, 35% полагают, что повлияет скорее положительно, а 4% - что скорее отрицательно, 11% затруднились ответить.
Отмечается, что об этой встрече 47% граждан что-то слышали, но без подробностей, 30% ничего о ней не знают и лишь 23% хорошо о ней осведомлены.
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Как указано в опросе, большинство респондентов (85%) считают, что для России важно, чтобы ситуация в Донбассе пришла к мирному урегулированию, 9% ответили, что ей это скорее не важно или абсолютно не важно, 6% затруднились ответить.
По мнению 50% опрошенных, ситуация в Донбассе в последнее время не становится ни лучше, ни хуже, она практически не меняется, 15% ответили, что ситуация постепенно нормализуется, а 13% - что она становится все более напряженной, заметно ухудшается. Затруднились ответить 22%.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 12 декабря среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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