Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам "нормандского" саммита

Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

© Christophe Petit Tesson/Pool Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Половина россиян считает, что прошедший 9 декабря Половина россиян считает, что прошедший 9 декабря саммит "нормандской четверки" никак не повлияет на ситуацию в Донбассе, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ).

Лидеры России, Украины, Франции и Германии после встречи в Париже приняли коммюнике, в котором подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Также они призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года.

По данным исследования, 50% россиян считают, что саммит никак не повлияет на ситуацию в регионе, 35% полагают, что повлияет скорее положительно, а 4% - что скорее отрицательно, 11% затруднились ответить.

Отмечается, что об этой встрече 47% граждан что-то слышали, но без подробностей, 30% ничего о ней не знают и лишь 23% хорошо о ней осведомлены.

Как указано в опросе, большинство респондентов (85%) считают, что для России важно, чтобы ситуация в Донбассе пришла к мирному урегулированию, 9% ответили, что ей это скорее не важно или абсолютно не важно, 6% затруднились ответить.

По мнению 50% опрошенных, ситуация в Донбассе в последнее время не становится ни лучше, ни хуже, она практически не меняется, 15% ответили, что ситуация постепенно нормализуется, а 13% - что она становится все более напряженной, заметно ухудшается. Затруднились ответить 22%.