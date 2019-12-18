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Российские войска переоснастили более 30 частей и соединений за год
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РИА Новости

Российские войска переоснастили более 30 частей и соединений за год

00:23 18.12.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил России
Военнослужащие Вооруженных сил России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащие Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российские Вооруженные силы за 2019 год переоснастили более 30 соединений и воинских частей, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.
"В целом реализация мероприятий государственного оборонного заказа текущего года позволила переоснастить более 30 различных соединений и воинских частей", - приводит слова Герасимова газета "Красная звезда".
Он добавил, что всего войска получили в 2019 году более 3,3 тысячи новых и модернизированных образцов вооружения. Сухопутные войска и ВДВ переоснащались на современные образцы бронетанковой техники, высокоточные ракетные и зенитные ракетные комплексы, а также комплексы РЭБ и системы управления.
Военно-морской флот России по итогам года получит 25 кораблей, боевых катеров и судов обеспечения, в том числе пять носителей ракет "Калибр". В береговые войска поставлены ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".
"Кроме того, с этого года увеличены темпы производства кораблей дальней морской зоны. Все они будут оснащены высокоточными ракетами большой дальности", - добавил Герасимов.
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