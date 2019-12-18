В Минобороны назвали приоритеты в диалоге России с НАТО

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Снижение рисков опасных военных инцидентов должно оставаться важнейшим направлением диалога Москвы с США и Снижение рисков опасных военных инцидентов должно оставаться важнейшим направлением диалога Москвы с США и НАТО , надо возобновить контакты России и альянса, заявил начальник российского генерального штаба Валерий Герасимов.

Выступая во вторник на брифинге перед военными атташе иностранных государств, Герасимов сказал, что на фоне наращивания активности НАТО на "восточном фланге" альянса западные союзники одновременно продвигают тезис о так называемой "российской военной угрозе".

"Любой шаг России в области обеспечения своей военной безопасности, любое плановое и транспарентно проводимое мероприятие по строительству армии и флота, каждое учение пропагандистами Запада и фейковыми СМИ однозначно преподносится как "угроза миру", - сказал Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".

По словам генерала, действия альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО.

"Снижение рисков опасных инцидентов в военной сфере должно оставаться важнейшим направлением диалога между Россией с одной стороны, США и НАТО - с другой. Необходимо возобновить взаимодействие Россия - НАТО в целях решения накопившихся проблемных вопросов", - заявил Герасимов.