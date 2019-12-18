В Минобороны назвали приоритеты в диалоге России с НАТО

Выступая во вторник на брифинге перед военными атташе иностранных государств, Герасимов сказал, что на фоне наращивания активности НАТО на "восточном фланге" альянса западные союзники одновременно продвигают тезис о так называемой "российской военной угрозе".
"Любой шаг России в области обеспечения своей военной безопасности, любое плановое и транспарентно проводимое мероприятие по строительству армии и флота, каждое учение пропагандистами Запада и фейковыми СМИ однозначно преподносится как "угроза миру", - сказал Герасимов, слова которого приводит газета "Красная звезда".
По словам генерала, действия альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО.
"Снижение рисков опасных инцидентов в военной сфере должно оставаться важнейшим направлением диалога между Россией с одной стороны, США и НАТО - с другой. Необходимо возобновить взаимодействие Россия - НАТО в целях решения накопившихся проблемных вопросов", - заявил Герасимов.
"По-прежнему считаем актуальной инициативу об обязательном использовании траспондеров самолетами ОВВС блока и ВКС России при выполнении полетов над Балтийским морем. Требуется совершенствовать механизмы предотвращения опасной военной деятельности, включая уточнение порядка обмена сигналами и определение минимально допустимых дистанций между военными кораблями и самолетами", - добавил он.