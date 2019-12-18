Фотограф рассказал, почему не арестовывают работающего с ним Бэнкси

Работа уличного художника Бэнкси, сделанная в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан"

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Стив Лазаридес, фотограф, сотрудничающий с Бэнкси, рассказал в интервью изданию . Стив Лазаридес, фотограф, сотрудничающий с Бэнкси, рассказал в интервью изданию Guardian , почему знаменитого стрит-артиста ни разу не арестовывали.

"Секрет в куртках сигнального цвета и в использовании конусов для дорожных работ. Никто вас не остановит, если они у вас есть", — поделился Лазаридес.

По его словам, только один раз в Нью-Йорке они оказались близки к аресту, когда проходящие мимо трансгендеры неправильно истолковали то, что рисовал Бэнкси, сочли его работу гомофобной и вызвали полицию.

Стив добавил, что они с Бэнкси выдумывали разные предлоги, которые оправдывали бы нанесение краски: "Однажды я вручил ему письмо о том, что продюсер фильма разрешил ему рисовать на стене".