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2019-12-18T10:07+0300
https://ria.ru/20191218/1562503295.html
Фотограф рассказал, почему не арестовывают работающего с ним Бэнкси
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РИА Новости

Фотограф рассказал, почему не арестовывают работающего с ним Бэнкси

04:11 18.12.2019 (обновлено: 10:07 18.12.2019)
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© Фото : BataclanРабота уличного художника Бэнкси, сделанная в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала "Батаклан"
Работа уличного художника Бэнкси, сделанная в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года на двери запасного выхода из парижского концертного зала Батаклан
© Фото : Bataclan
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Стив Лазаридес, фотограф, сотрудничающий с Бэнкси, рассказал в интервью изданию Guardian, почему знаменитого стрит-артиста ни разу не арестовывали.

"Секрет в куртках сигнального цвета и в использовании конусов для дорожных работ. Никто вас не остановит, если они у вас есть", — поделился Лазаридес.

По его словам, только один раз в Нью-Йорке они оказались близки к аресту, когда проходящие мимо трансгендеры неправильно истолковали то, что рисовал Бэнкси, сочли его работу гомофобной и вызвали полицию.
Стив добавил, что они с Бэнкси выдумывали разные предлоги, которые оправдывали бы нанесение краски: "Однажды я вручил ему письмо о том, что продюсер фильма разрешил ему рисовать на стене".
Лазаридес проработал помощником художника 11 лет, он был не только его фотографом, но и агентом.
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