Фотограф рассказал, почему не арестовывают работающего с ним Бэнкси

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Стив Лазаридес, фотограф, сотрудничающий с Бэнкси, рассказал в интервью изданию Guardian, почему знаменитого стрит-артиста ни разу не арестовывали.
"Секрет в куртках сигнального цвета и в использовании конусов для дорожных работ. Никто вас не остановит, если они у вас есть", — поделился Лазаридес.
По его словам, только один раз в Нью-Йорке они оказались близки к аресту, когда проходящие мимо трансгендеры неправильно истолковали то, что рисовал Бэнкси, сочли его работу гомофобной и вызвали полицию.
Стив добавил, что они с Бэнкси выдумывали разные предлоги, которые оправдывали бы нанесение краски: "Однажды я вручил ему письмо о том, что продюсер фильма разрешил ему рисовать на стене".
Лазаридес проработал помощником художника 11 лет, он был не только его фотографом, но и агентом.