Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-12-18T02:36+0300
https://ria.ru/20191218/1562502473.html
Стало известно, кого ищут на роль орков в сериале "Властелин колец"
https://cdn24.img.ria.ru/images/101196/22/1011962288_0:0:960:540_1036x0_80_0_0_028c7e2970caa0559b8146b62df43ef9.jpg
РИА Новости

Стало известно, кого ищут на роль орков в сериале "Властелин колец"

02:35 18.12.2019 (обновлено: 02:36 18.12.2019)
404
© Фото : Facebook/Olivier RichtersОливер Ричерс в костюме орка
Оливер Ричерс в костюме орка
© Фото : Facebook/Olivier Richters
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Агенты разыскивают "волосатых людей" с "морщинами" на роль орков в сериале "Властелин колец", сообщает Independent.
У орков также должны быть "характерные лица", а возраст и национальность могут быть любыми.
Еще нужны "коренастые злобные байкеры" и "цирковые артисты, которые умеют жонглировать".
В последних строчках объявления идет речь об "очень волосатых людях с рыжими или светлыми волосами и с большим количеством веснушек".
"Если вы похожи на кожаную сумочку или у вас много морщин", то вы точно можете претендовать на роль в сериале.
Уже известно, что съемки шоу обойдутся в 1 миллиард долларов.
Кадр из фильма Властелин колец
19 ноября, 11:36Культура
Сериал "Властелин колец" продлили на второй сезон
350000
КультураКино и сериалыНовости культуры
Рекомендуем
Морфидд Кларк и Кейт Бланшетт
Выбрана актриса на роль Галадриэль в сериале "Властелин колец"
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Военнослужащие сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж в провинции Алеппо
На сирийскую армию напали сотни боевиков
Раскопки гробницы бронзового века в Пилосе
Археологи нашли гробницы бронзового века, выложенные золотом
Кадр из фильма Мстители: Финал
Российские зрители назвали лучшие фильмы года
Кадр из фильма Кошки
В Сети появились первые отзывы на фильм "Кошки"
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Киев назвал страны, желающие присоединиться к "нормандскому формату"
Московский метрополитен
Все станции московского метро получили сообщения о минировании
Флаг России на одном из зданий в Старом городе в Таллине
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Зона контроля Государственной пограничной службой Украины
Украинцам запретили ездить в Россию по внутренним паспортам
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
"Даем ему сутки". Кто хочет сменить Зеленского на посту президента
Разведывательный корабль ССВ-175 Виктор Леонов
В Пентагоне рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком
Группа Aqua
Группа Aqua объявила, что возвращается на сцену спустя 20 лет
Крымский мост
Строительство железнодорожной части Крымского моста закончено
Здание американского Сената в Вашингтоне
В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
00:29В США начали операцию по снижению показателей преступлений с насилием
Лента новостейМолния