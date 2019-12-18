Стало известно, кого ищут на роль орков в сериале "Властелин колец"

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Агенты разыскивают "волосатых людей" с "морщинами" на роль орков в сериале "Властелин колец", . Агенты разыскивают "волосатых людей" с "морщинами" на роль орков в сериале "Властелин колец", сообщает Independent.

У орков также должны быть "характерные лица", а возраст и национальность могут быть любыми.

Еще нужны "коренастые злобные байкеры" и "цирковые артисты, которые умеют жонглировать".

В последних строчках объявления идет речь об "очень волосатых людях с рыжими или светлыми волосами и с большим количеством веснушек".

"Если вы похожи на кожаную сумочку или у вас много морщин", то вы точно можете претендовать на роль в сериале.