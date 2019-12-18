Оздоровление и компьютерное многоборье: как оживает российский Север

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Власти Чукотки выдадут грант на шесть миллионов рублей на оздоровление оленеводов, морзверобоев и звероводов.
Ранее в этом году общественный фонд "Полюс надежды" выиграл грант, на средства которого на оздоровление в санатории Магаданской области направили 44 оленевода, морзверобоя и зверовода, сообщают власти Чукотки.
Стоит отметить, что отдых в Магаданской области оленеводов нисколько не смущает — для них это привычное дело.
"Еще с советских времен пошла традиция отправлять с Севера в теплые края. Тогда на Севере было много работяг-вахтовиков со всей страны, им надо погреться. А нам, оленным народам, зачем? Мы привыкли к своему климату. Тут живем, тут и отдыхаем", — рассказала РИА Новости потомственный оленевод Полина Герасимова.
Еще одним получателем гранта стала танцевальная организация "Фристайл". В этом году был организован музыкальный спектакль "Волшебный ярар", в нем поучаствовали 66 человек, в том числе восемь детей с ограниченными возможностями.
В рамках другого проекта — "Молоды душой" — организация “Фристайл” провела региональный этап IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Также прошли занятия по фитнесу для пожилых людей. Тренировки пользовались большой популярностью, поэтому они продолжаются и сейчас вне проекта.
Подать заявку на участие в новом этапе грантового конкурса для некоммерческих организаций, занятых повышением качества жизни граждан, от правительства Чукотского автономного округа можно в региональный департамент социальной политики до 13 января 2020 года включительно.
Самый большой грант — на шесть миллионов рублей — предусмотрен на проекты по оздоровлению оленеводов, морзверобоев и звероводов. По конкурсу также можно получить 3,5 миллиона рублей за профилактику социального неблагополучия семей и детей, а по 300 тысяч рублей получат НКО на проекты по повышению качества жизни пожилых граждан и инвалидов.