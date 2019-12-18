Оздоровление и компьютерное многоборье: как оживает российский Север

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Власти Чукотки выдадут грант на шесть миллионов рублей на оздоровление оленеводов, морзверобоев и звероводов.

Ранее в этом году общественный фонд "Полюс надежды" выиграл грант, на средства которого на оздоровление в санатории Магаданской области направили 44 оленевода, морзверобоя и зверовода, сообщают власти Чукотки.

Стоит отметить, что отдых в Магаданской области оленеводов нисколько не смущает — для них это привычное дело.

"Еще с советских времен пошла традиция отправлять с Севера в теплые края. Тогда на Севере было много работяг-вахтовиков со всей страны, им надо погреться. А нам, оленным народам, зачем? Мы привыкли к своему климату. Тут живем, тут и отдыхаем", — рассказала РИА Новости потомственный оленевод Полина Герасимова.

Еще одним получателем гранта стала танцевальная организация "Фристайл". В этом году был организован музыкальный спектакль "Волшебный ярар", в нем поучаствовали 66 человек, в том числе восемь детей с ограниченными возможностями.

В рамках другого проекта — "Молоды душой" — организация “Фристайл” провела региональный этап IX Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Также прошли занятия по фитнесу для пожилых людей. Тренировки пользовались большой популярностью, поэтому они продолжаются и сейчас вне проекта.

Подать заявку на участие в новом этапе грантового конкурса для некоммерческих организаций, занятых повышением качества жизни граждан, от правительства Чукотского автономного округа можно в региональный департамент социальной политики до 13 января 2020 года включительно.