В США медведь забрался на автомобиль, стоящий в пробке

Тейлор Хокинс встала в пробку в южной части Сьерры-Невады рядом с Национальным парком Кингс-Каньон. В этот момент из леса вышел бурый медведь и забрался на автомобиль, стоящий прямо перед ее машиной. Спустя несколько минут животное испугалось и отбежало в сторону.