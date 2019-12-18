В США медведь забрался на автомобиль, стоящий в пробке

МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. В Калифорнии водитель снял на видео, как бурый медведь забирается на автомобиль, стоящий в пробке, сообщает 7 NEWS.
Тейлор Хокинс встала в пробку в южной части Сьерры-Невады рядом с Национальным парком Кингс-Каньон. В этот момент из леса вышел бурый медведь и забрался на автомобиль, стоящий прямо перед ее машиной. Спустя несколько минут животное испугалось и отбежало в сторону.
Однако, ушел медведь не сразу. Какое-то время он еще стоял около дороги и смотрел на автомобили.
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