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Туризм
2019-12-18T01:44+0300
https://ria.ru/20191218/1562486813.html
Британский дайвер поделился видео, где его обнимает ласковый тюлень
https://cdn24.img.ria.ru/images/156248/67/1562486762_38:0:1494:819_1036x0_80_0_0_9e4b73bfa4e4cf9653ee0bbd0088965f.jpg
РИА Новости

Британский дайвер поделился видео, где его обнимает ласковый тюлень

01:44 18.12.2019
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© Фото : Ben BurvilleТюлень обнимается с дайвером
Тюлень обнимается с дайвером
© Фото : Ben Burville
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Бен Бурвилль снимал на камеру свое погружение рядом с архипелагом Фарн у берегов Нортумберленда, когда к нему подплыл дружелюбный тюлень и стал обнимать его, сообщает местное издание 6abc.
Видно, как животное несколько раз хватается за руку дайвера и ласкается, как домашний щенок.
Бен, который работает врачом, отметил, что хоть тюлени немного напоминают собак, по физиологическим признакам они больше схожи с медведями: у них мощные ласты и когти. С медицинской точки зрения, трогать тюленей – не самая хорошая идея. В их пастях множество вредных бактерий, которые могут вызвать серьезные инфекции у человека.
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