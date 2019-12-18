Британский дайвер поделился видео, где его обнимает ласковый тюлень

Видно, как животное несколько раз хватается за руку дайвера и ласкается, как домашний щенок.

Бен, который работает врачом, отметил, что хоть тюлени немного напоминают собак, по физиологическим признакам они больше схожи с медведями: у них мощные ласты и когти. С медицинской точки зрения, трогать тюленей – не самая хорошая идея. В их пастях множество вредных бактерий, которые могут вызвать серьезные инфекции у человека.