Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2019-12-18T12:08+0300
https://ria.ru/20191217/1562522999.html
Группа "Сафмар" не планирует покупать Красноярскую ГРЭС-2
https://cdn24.img.ria.ru/images/29700/80/297008009_0:156:3000:1844_1036x0_80_0_0_787991cd2e5bf19464b5c76e5859e67a.jpg
РИА Новости

Группа "Сафмар" не планирует покупать Красноярскую ГРЭС-2

12:05 17.12.2019 (обновлено: 12:08 18.12.2019)
22
© РИА Новости / Виталий Безруких / Перейти в фотобанкКрасноярск
Красноярск
© РИА Новости / Виталий Безруких
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Группа "Сафмар" опровергает появившуюся в СМИ информацию о своем интересе к покупке у компании ОГК-2 Красноярской ГРЭС-2, сообщил РИА Новости представитель группы.

"Мы интерес к этому активу не подтверждаем", - сказал он.

Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что ОГК-2 "Газпром энергохолдинга" (ГЭХа) и СУЭК, подконтрольная бизнесмену Андрею Мельниченко, договорились об условиях продажи до конца года угольной Красноярской ГРЭС-2 (1,26 ГВт) за 10 миллиардов рублей.
Красноярская ГРЭС-2 - единственный актив ГЭХа во второй ценовой зоне, в Сибири. При этом источники издания также сообщили, что на покупку непрофильного для себя актива претендовал "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Входящий в группу "Русский уголь" закрывает до 30% потребностей Красноярской ГРЭС-2 в угле с Переяславского угольного разреза, и при смене владельца он, как отметили собеседники издания, вероятно, лишится этих контрактов.
Вывеска на станции метро Прокшино Сокольнической линии
6 декабря, 12:36
"Сафмар" планирует достроить кластер "Прокшино" к 2027 году
000000
ТеплоснабжениеЭкономика
Рекомендуем
Локомотив ТЭМ9
Холдинг "Синара-Транспортные Машины" выпустил сотый тепловоз ТЭМ9
Политех расскажет детям о нейросетях, BIG Data и программировании
Политех расскажет детям о нейросетях, BIG Data и программировании
Город Яровое, Алтайский край
Власти Алтая выделили средства на покупку угля в город Яровое
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время ежегодного послания
Будущий год в Тульской области могут объявить "Годом здоровья"
Победители фестиваля рекламы Red Apple получили 88 наград
Победители фестиваля рекламы Red Apple получили 88 наград
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время ежегодного послания
В Тульской области разработают программу стимулирования ИЖС
Ленинградская область
В Ленобласти приводят в порядок все памятники
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: развитие дорожной сети – одна из приоритетных задач властей
Рост экономики
"Т Плюс" в 2020 году планирует нарастить инвестпрограмму на 20%
Предприятие по переработке отходов в Подмосковье
Подмосковье будет перерабатывать ТКО по современным экостандартам
Успенский собор Тульского кремля
Тульская область готова встретить туристов из Китая
Глава Сургутского района ХМАО Андрей Трубецкой
Расходы бюджета крупнейшего района Югры в 2020 году вырастут на 5%
Рыба Групер и рыба-попугай на 24-й Международной выставке продуктов питания WorldFood Moscow в Экспоцентре в Москве
Sistema Asia Fund увеличил инвестиции в индийский стартап Licious
Офис
Ленобласть вошла в число госзаказчиков с высокой степенью прозрачности
Руки ребенка и матери
Семьи новорожденных в 2020 году в Ленобласти получат подарки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43Армия Хафтара продвигается к центру Триполи
01:42Генассамблея призвала США выдавать визы направляющимся в ООН делегатам
01:39В австралийском штате объявили режим ЧС из-за пожаров
01:35В Мексике расследуют связи полицейского руководства с наркомафией
01:35Финский журналист восхитился железными дорогами в России
01:33ЕС порекомендовали выработать "долгосрочную стратегию" сдерживания РФ
01:31Ирина Шейк снялась для японского глянца в образе советской работницы
01:29В сенате США придумали, как еще наказать Россию за "Крым и Донбасс"
01:25ЕП ждет, что Венецианская комиссия оценит закон о СМИ-иноагентах в РФ
01:21На вокзале Симферополя для туристов откроют информационный центр
01:10СМИ: на севере Йемена восемь человек умерли от свиного гриппа
01:03Спецпредставитель ОБСЕ по переговорам в Минске уходит со своего поста
00:58Киев оказался не готов к обмену пленными в Донбассе, заявили в ЛНР
00:56ЕП хочет расширить трактовку условий снятия санкций с России
00:50СМИ: КС Украины отказался восстановить экс-главу суда в должности
00:46Строительство порта под Калининградом завершат не раньше 2021 года
00:41Косачев одобрил принятие ООН резолюции против героизации нацизма
00:37Киев не провел разбирательств по обстрелам в Донбассе, заявили в ДНР
00:34Симоньян прокомментировала угрозы в адрес журналистов Sputnik Estonia
00:29В США начали операцию по снижению показателей преступлений с насилием
Лента новостейМолния