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Израильские военные задержали палестинца на Западном берегу
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РИА Новости

Израильские военные задержали палестинца на Западном берегу

22:41 17.12.2019
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© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военные в городе Рамаллах
Израильские военные в городе Рамаллах
© AP Photo / Majdi Mohammed
ТЕЛЬ-АВИВ, 17 дек - РИА Новости. Израильская армия сообщила о задержании палестинца, бросившего в сторону израильских автомобилей взрывное устройство в районе Вифлеема на Западном берегу реки Иордан.
"Наши солдаты только что предотвратили террористическую атаку после того, как заметили палестинца, бросавшего зажигательную бомбу в автомобили с израильскими номерами в районе Вифлеема. Военнослужащие ЦАХАЛ открыли огонь и успешно задержали его при попытке скрыться", - говорится в сообщении в армейском Twitter.
Палестино-израильский конфликт
8 декабря 2017, 15:10
Палестино-израильский конфликтПалестинский вопрос, или проблема сосуществования еврейского и арабского государств на территории Палестины, находится в центре многолетнего арабо-израильского противостояния. Подробнее об истории конфликта – в инфографике Ria.ru.
Ранее армия сообщила об атакованном с воздуха вооруженном палестинце, который пытался преодолеть разделительный забор со стороны сектора Газа.
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Обострение палестино-израильского конфликтаИорданАрмия обороны ИзраиляВифлеемВ мире
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