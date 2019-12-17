Израильские военные задержали палестинца на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 дек - РИА Новости. Израильская армия сообщила о задержании палестинца, бросившего в сторону израильских автомобилей взрывное устройство в районе Вифлеема на Западном берегу реки Иордан.
"Наши солдаты только что предотвратили террористическую атаку после того, как заметили палестинца, бросавшего зажигательную бомбу в автомобили с израильскими номерами в районе Вифлеема. Военнослужащие ЦАХАЛ открыли огонь и успешно задержали его при попытке скрыться", - говорится в сообщении в армейском Twitter.
Ранее армия сообщила об атакованном с воздуха вооруженном палестинце, который пытался преодолеть разделительный забор со стороны сектора Газа.