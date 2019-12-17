Новый цех компании "Моторные технологии" открылся в Пензе

ПЕНЗА, 17 дек — РИА Новости. Пензенская компания "Моторные технологии", один из ведущих разработчиков и производителей оборудования для очистки деталей в России и странах СНГ, во вторник запустила второй производственный корпус, Пензенская компания "Моторные технологии", один из ведущих разработчиков и производителей оборудования для очистки деталей в России и странах СНГ, во вторник запустила второй производственный корпус, сообщила пресс-служба правительства области.

"(Губернатор области) Иван Белозерцев ознакомился с работой нового цеха, в котором будет осуществляться сборка промышленных моечных машин, а также будет работать конструкторский отдел. Генеральный директор предприятия Ольга Изранова пояснила, что оборудование, сконструированное и собранное в Пензе , способно составить конкуренцию лучшим импортным аналогам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что строительство этой производственной площадки завода велось с декабря прошлого года, объем инвестиций составил около 38 миллионов рублей. Белозерцев на открытии цеха "Моторных технологий" отметил большой вклад малых и средних предприятий в социально-экономическое развитие региона.

"Доля предприятий малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Пензенской области составляет свыше 30% - это выше, чем средний показатель по РФ. Вы способствуете созданию новых вакансий, и это очень важно для жителей нашего региона. Наращивание мощностей позволило предприятию на треть увеличить количество рабочих мест", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.