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Пензенская область
Пензенская область
2019-12-17T21:00+0300
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Новый цех компании "Моторные технологии" открылся в Пензе
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РИА Новости

Новый цех компании "Моторные технологии" открылся в Пензе

20:53 17.12.2019 (обновлено: 21:00 17.12.2019)
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© Фото : аккаунт moykadvs в InstagramОтгрузки моечных машин в новом цехе компании "Моторные технологии" в Пензе
Отгрузки моечных машин в новом цехе компании Моторные технологии в Пензе
© Фото : аккаунт moykadvs в Instagram
ПЕНЗА, 17 дек — РИА Новости. Пензенская компания "Моторные технологии", один из ведущих разработчиков и производителей оборудования для очистки деталей в России и странах СНГ, во вторник запустила второй производственный корпус, сообщила пресс-служба правительства области.
"(Губернатор области) Иван Белозерцев ознакомился с работой нового цеха, в котором будет осуществляться сборка промышленных моечных машин, а также будет работать конструкторский отдел. Генеральный директор предприятия Ольга Изранова пояснила, что оборудование, сконструированное и собранное в Пензе, способно составить конкуренцию лучшим импортным аналогам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что строительство этой производственной площадки завода велось с декабря прошлого года, объем инвестиций составил около 38 миллионов рублей. Белозерцев на открытии цеха "Моторных технологий" отметил большой вклад малых и средних предприятий в социально-экономическое развитие региона.
"Доля предприятий малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте Пензенской области составляет свыше 30% - это выше, чем средний показатель по РФ. Вы способствуете созданию новых вакансий, и это очень важно для жителей нашего региона. Наращивание мощностей позволило предприятию на треть увеличить количество рабочих мест", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.
Пензенская компания "Моторные технологии" занимается разработкой и изготовлением установок для очистки деталей оборудования, используемого на предприятиях металлообрабатывающей, химической, железнодорожной отраслей, авиационно-космической промышленности, а также на предприятиях по производству и ремонту транспортных средств. Продукция завода позволяет автоматизировать процесс мойки и увеличивает производительность агрегатов. Компания выпускает 70 видов моечных машин и выполняет полный цикл производства продукции, оказывает услуги по шеф-монтажу, обучению, гарантийному и постгарантийному сопровождению.
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