Небензя рассказал о сроках принятия резолюции России и Китая по КНДР

ООН, 17 дек — РИА Новости. Сроков принятия проекта резолюции РФ и Китая по смягчению санкций против КНДР нет, сейчас ведутся неофициальные консультации, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее Россия и Китай подготовили совместный проект резолюции, призывающий к отмене части санкций в отношении КНДР, а также возобновлению шестисторонних переговоров. Согласно тексту документа, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, РФ и КНР также приветствовали продолжение диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях.
Кроме того, в проекте говорится, что СБ ООН "призывает все заинтересованные стороны рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов для снижения военной напряженности на Корейском полуострове… с использованием всех соответствующих средств".
"Идут неофициальные консультации", - сказал Небензя.
Отвечая на уточняющий вопрос, может ли проект резолюции быть рассмотрен до Нового Года, он заявил: "У нас нет никаких сроков".