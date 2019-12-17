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2019-12-17T20:21+0300
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Небензя рассказал о сроках принятия резолюции России и Китая по КНДР
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РИА Новости

Небензя рассказал о сроках принятия резолюции России и Китая по КНДР

20:21 17.12.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
ООН, 17 дек — РИА Новости. Сроков принятия проекта резолюции РФ и Китая по смягчению санкций против КНДР нет, сейчас ведутся неофициальные консультации, заявил журналистам постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Ранее Россия и Китай подготовили совместный проект резолюции, призывающий к отмене части санкций в отношении КНДР, а также возобновлению шестисторонних переговоров. Согласно тексту документа, оказавшемуся в распоряжении РИА Новости, РФ и КНР также приветствовали продолжение диалога между Соединенными Штатами и КНДР на всех уровнях.
Кроме того, в проекте говорится, что СБ ООН "призывает все заинтересованные стороны рассмотреть вопрос о реализации дальнейших практических шагов для снижения военной напряженности на Корейском полуострове… с использованием всех соответствующих средств".
"Идут неофициальные консультации", - сказал Небензя.
Отвечая на уточняющий вопрос, может ли проект резолюции быть рассмотрен до Нового Года, он заявил: "У нас нет никаких сроков".
Заседание Совета безопасности ООН
Вчера, 11:33
Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР
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Василий НебензяСовет Безопасности ООНКитайКНДРООНРоссияВ мире
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