Глава Еврокомиссии ожидает встречи с Трампом в начале следующего года

БРЮССЕЛЬ, 17 дек - РИА Новости, Мария Князева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает встречи с президентом США Дональдом Трампом в начале следующего года.
"Любезный телефонный разговор с Дональдом Трампом. Кратко поговорили об отношениях США и ЕС. Я убеждена, что тесная дружба и сотрудничество между Европой и Соединенными Штатами являются ключевыми моментами для взаимного успеха. Мы оба хотим честного партнерства. С нетерпением жду встречи в начале 2020 года", - говорится в ее сообщении в Twitter.
Прежний еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем отмечала в конце ноября, что США остаются другом Евросоюза, несмотря на наличие определенных глубоких разногласий в торговой сфере. Мальмстрём отмечала, что трансатлантические связи не кажутся столь важными для нынешней администрации США, как это было прежде.
Также между сторонами есть разногласия, к примеру, и по иранской ядерной сделке.
Торговые отношения США и Евросоюза находятся не в лучшем состоянии. К примеру, Соединенные Штаты наложили в первой половине 2018 года пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции – в 25% и 10% соответственно. ЕС затем ввел и свои ответные пошлины.
В результате разбирательства по делу Airbus в ВТО Штаты в октябре нынешнего года подняли пошлины на дополнительный импорт европейской продукции общим объемом в несколько миллиардов долларов в год. В ЕС ожидали, что смогут ответить аналогичным образом в 2020 году, когда союз получит соответствующее разрешение от ВТО.
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