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В США неизвестный открыл стрельбу в казино, три человека погибли
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РИА Новости

В США неизвестный открыл стрельбу в казино, три человека погибли

19:32 17.12.2019
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© AP Photo / John MinchilloПолиция на месте преступления
Полиция на месте преступления
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Три человека погибли в результате стрельбы в казино в американском городе Грейт-Фолс, штат Монтана, стрелок был ликвидирован, сообщает телеканал NBC Montana.
"Во вторник, 17 декабря 2019 года, вскоре после 2.00 (12.00 мск) поступил звонок 911 с запросом срочной медицинской помощи для Emerald Casino… сотрудники полиции и парамедики обнаружили тела трех человек в здании казино. Четвертый пострадавший был вскоре обнаружен в больнице Benefis, он восстанавливается от полученных ранений", - сообщает полиция Грейт-Фолс в Facebook. Полицейские начали поиск нападавшего, он был ликвидирован.
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Полиция также сообщает, что во вторник будет закрыта начальная школа, находящаяся неподалеку от казино. "Начальная школа Lincoln будет сегодня закрыта, так как инцидент произошел рядом (со зданием)". Отмечается, что учащиеся и сотрудники школы в инцидент вовлечены не были.
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