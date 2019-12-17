В США неизвестный открыл стрельбу в казино, три человека погибли

Полиция также сообщает, что во вторник будет закрыта начальная школа, находящаяся неподалеку от казино. "Начальная школа Lincoln будет сегодня закрыта, так как инцидент произошел рядом (со зданием)". Отмечается, что учащиеся и сотрудники школы в инцидент вовлечены не были.