Премьер Белоруссии заявил о готовящемся плане для развития экономики

"В октябре текущего года глава государства подписал указ о параметрах прогноза социально-экономического развития страны на 2020 год. В документе определены ключевые показатели эффективности работы правительства и количественные ориентиры. От правительства требуется выстроить поквартальную матрицу персонифицированных задач на 2020 год, мобилизующих всю вертикаль власти на достижение конкретных результатов, а также - новация этого года - утвердить план действий по созданию условий для развития экономики на среднесрочный период", - приводит пресс-служба слова Румаса.